Cianorte x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Furacão vai para o primeiro compromisso fora de casa no Paranaense tentando manter o 100% de aproveitamento

Na primeira rodada, o Furacão passou um pouco de dificuldade, mas venceu o Andraus por 2 a 1. Vale lembrar que o Furacão está utilizando o time de aspirantes nas primeiras rodadas do campeonato. Já o Leão do Vale empatou em 3 a 3 com o Maringá em partida eletrizante.

Após estrear bem como visitante dentro de casa , o Athletico vai para o seu primeiro compromisso no interior tentando a segunda vitória no Paranaense. No final da tarde deste domingo (11), o Rubro-Negro encara o Cianorte, no Albino Turbay, pela segunda rodada da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão no canal do YouTube GOAT.

Como chega o Cianorte

O Leão do Vale do Ivaí vai em busca da sua primeira vitória no Paranaense no seu segundo confronto como mandante. Na estreia, o Cianorte saiu na frente, sofreu a virada, mas conseguiu buscar o empate contra o Maringá após estar perdendo por 3 a 1. No elenco, o clube tem como destaque o goleiro Felipe Garcia, que teve boa passagem pelo Santos.

Como chega o Athletico

Depois de vencer em sua estreia, o técnico João Correia não deve ter desfalques para o duelo no interior. O destaque fica com Bruninho. O jovem de 17 anos marcou um belo gol contra o Andraus e deve ser mantido no time titular para encarar o Leão.

CIANORTE X ATHLETICO

Campeonato Paranaense – 2ª rodada

Data e horário: 11/1/2026 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Albino Turbay, Cianorte (PR)

CIANORTE: Felipe Garcia; Wagner Matheus, Jakão, Wesley Rodrigues e Gustavo Silveira; Natham, Chagas e Dentinho; Luiz Fernando, Dioran e Vinni. Técnico: Rafael Ferro.

ATHLETICO: Matheus Soares; Gilberto, Lucas Belezi, Habraão e Claudinho; Riquelme, Dudu e João Cruz; Felipe Chiqueti, Bruninho e Renan Peixoto. Técnico: João Correia.

Árbitro: Daniel da Silva Cardoso

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Diego Fortunato