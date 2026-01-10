Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chelsea goleia na Copa da Inglaterra na estreia do novo técnico

Liam Rosenior comanda os Blues pela primeira vez no triunfo fora de casa por 5 a 1 sobre o Charlton, pela terceira fase da competição mata-mata
O Chelsea afastou a zebra e avançou na Copa da Inglaterra. Neste sábado (10), os Blues golearam o Charlton, fora de casa, por 5 a 1, pela terceira fase da competição. Hato, Adarabioyo, Guiu, Pedro Neto e Enzo Fernández marcaram os gols da equipe, que contou com a estreia do técnico Liam Rosenior.

Aliás, o treinador foi anunciado na última terça-feira (6), vindo do Strasbourg, da França, equipe que integra o mesmo grupo empresarial do Chelsea. Ele assumiu no lugar de Enzo Maresca, demitido no primeiro dia de 2026.

Na primeira etapa, o jogo ficou paralisado por cerca de cinco minutos por conta de um atendimento a um torcedor. Ele passou mal e teve que ser retirado das arquibancadas.

Em campo, o técnico lançou um time misto, poupando alguns titulares no confronto contra o Charlton, da segunda divisão da Inglaterra. Assim, no primeiro tempo, o Chelsea teve poucas oportunidades, sentindo falta de criatividade no meio de campo. O primeiro gol sairia apenas nos acréscimos, com Hato, fuzilando o goleiro rival.

Logo na volta do intervalo, Adarabioyo aumentou o placar, dando certa tranquilidade aos Blues. Contudo, Leaburn diminuiu para o Charlton aproveitando rebote após grande defesa de Jorgensen. Da mesma forma, Guiu ampliou em seguida para o Chelsea.

Estêvão entra e cria boas chances para o Chelsea

Aos 21 minutos, Rosenior lançou Estevão pela direita no lugar de Gittens. O brasileiro deu uma maior movimentação ao ataque e quase marcou em duas ocasiões, parando no goleiro Mannion. A cavalaria foi indo a campo para dar mais qualidade e tranquilidade ao time, como Enzo Fernández. Aliás, as mudanças serviram para cadenciar o jogo na reta final da partida. Dessa maneira, aos 45, Pedro Neto, que havia entrado cinco minutos antes, recebeu pela esquerda, cortou o marcador e marcou o quarto.

Ainda tinha tempo para mais. Afinal, dois minutos depois, Estêvão fez grande jogada pela direita e foi derrubado pelo goleiro dentro da área: pênalti marcado. Enzo Fernández bateu com raiva e fez o quinto dos Blues, sacramentando a goleada no The Valley, em Londres.

Resultados da rodada

Cheltenham 0x2 Leicester City
Everton 1(0)x(3)1 Sunderland 
Macclesfield 2×1 Crystal Palace
Wolverhampton 6×1 Shrewsbury
Boreham Wood 0x5 Burton
Burnley 5×1 Millwall
Doncaster 2×3 Southampton
Ipswich 2×1 Blackpool
Manchester City 10×1 Exeter
Sheffield Wednesday 0x2 Brentford
Stoke City 1×0 Coventry City
Newcastle 3(7)x(6)3 Bournemouth
Bristol City 5×1 Watford
Cambridge 2×3 Birmingham
Grimsby 3×2 Weston Super Mare
Tottenham 1×2 Aston Villa
