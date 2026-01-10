Cano passa por cirurgia no joelho direito e desfalca o Fluminense

Previsão de retorno do atacante argentino ao Tricolor é de cerca de 45 dias. Jogador passou parte de 2025 em recuperação de lesões

Germán Cano passou por uma artroscopia no joelho direito neste sábado (10) para corrigir uma lesão no menisco. O procedimento foi considerado um sucesso pelo departamento médico do Fluminense, e o prazo de recuperação é de 45 dias.

A lesão ocorreu em um treino no CT Carlos Castilho. O atacante argentino não entra em campo desde 29 de outubro, na vitória do Tricolor por 1 a 0 sobre o Ceará, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa partida em diante, sofreu um entorse no joelho direito e estava em recuperação.