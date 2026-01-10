Brasil x Peru pela Kings League Nations: Onde assistir

Brasil x Peru pela Kings League Nations: Onde assistirApós virada histórica sobre o Catar, Seleção entra em quadra neste domingo precisando vencer para seguir viva na competição
Após protagonizar uma reação eletrizante diante do Catar, a Seleção Brasileira volta à quadra pela Kings League Nations neste domingo (11/1). Contudo, desta vez, o compromisso será contra o Peru, pela terceira e última rodada do Grupo D, na Trident Arena, com início marcado para as 18h (de Brasília).
Onde assistir a Kings League Nations
As partidas terão transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League.
Como chega o Brasil
O Brasil chega para a rodada decisiva com uma vitória em dois jogos. Na estreia, acabou superado pela Espanha por 7 a 3. Já no segundo duelo, viveu um dos momentos mais marcantes do torneio até aqui. Afinal, mesmo perdendo por 6 a 2, a equipe mostrou poder de reação, buscou a virada nos minutos finais e fechou o confronto em 7 a 6, para delírio da torcida presente. Assim, precisa somar um novo triunfo para garantir seu lugar na próxima fase sem depender de resultados paralelos.
Como chega o Peru
Por outro lado, o Peru entra pressionado e sem margem para erro. Afinal, a seleção peruana foi derrotada nos dois jogos que disputou, contra Espanha e Catar, e agora depende de um verdadeiro milagre para avançar. Assim, além da vitória sobre o Brasil, a equipe precisa torcer por uma combinação de resultados em outros grupos para, ao menos, terminar como o melhor terceiro colocado e garantir vaga no Last Chance.
Outros jogos deste domingo (11/1) na Kings League Nations
14h – Arábia Saudita x Índia
15h – Itália x Argélia
16h – Marrocos x Holanda
17h – Colômbia x Chile
18h- Brasil x Peru
