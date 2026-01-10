Botafogo goleia o Taubaté e garante a vaga para o mata-mata da Copinha

Comportamento ofensivo foi destaque na atuação do Glorioso, marca duas vezes no começo de cada tempo e mantém os 100% de aproveitamento / Crédito: Jogada 10

O Botafogo não tomou conhecimento em seu último compromisso pela fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso porque sua atitude agressiva desde o começo surtiu efeito e a equipe carioca goleou o Tabaté por 5 a 0, no Estádio Joaquim de Moraes Filho, na noite deste sábado (10). Os gols da partida foram feitos por Kauan Toledo duas vezes, Arthur Izaque, Caio Valle de pênalti e Samuel Alves. Com o triunfo, o Alvinegro faz a camapnha perfeita, com 100% de aproveitamento na competição e ainda não sofreu gols. Além disso, assegurou a classificação para a etapa mata-mata da Copinha na liderança do Grupo 22, com nove pontos. Deste modo, enfrentará o São José na segunda fase.

Como foi a goleada do Botafogo Em poucos segunndos de jogo, o Botafogo jã ficou em vantagem no placar. Isso porque, Arthur Izaque aque demonstrou eficiência ao apreitar sobra na área. Até sofreu alguns contra-ataques do Taubaté, porém conseguiu controlar as ações. A equipe paulista até tentava reagir no jogo. Contudo, na reta final da primeira etapa, depois da defesa afastar mal, cometeu pênalti e Caio Valle bateu com maestria. Felipe Januário ainda teve a chance de anotar o terceiro do Glorioso. Ele até finalizou, o goleiro do Taubaté conseguiu defender e arbitragem assinalou o impedimento. No segundo tempo, o Alvinegro manteve a postura agressiva e logo nos três minutos marcou o terceiro. Com extremo oportunismo, Kauan Toledo chutou para o fundo das redes após cruzamento rasteiro para a área.