Botafogo empresta Jeffinho para clube da China

Fora dos planos do técnico Martín Anselmo, atacante já viaja neste fim de semana para se apresentar à nova equipe
Fora dos planos do técnico Martín Anselmi, o atacante Jeffinho está de malas prontas para deixar o Botafogo. O jogador atuará em 2026 no Liaoning Tieren, da China. O contrato de empréstimo foi assinado na noite da última sexta-feira (9), e ele viaja já neste fim de semana para se apresentar ao clube asiático, de acordo com o “ge”.

Com contrato até o fim de 2028, Jeffinho também era alvo do FC Tokyo, do Japão. O Glorioso receberá 300 mil euros (cerca de R$ 1,8 milhão) pelo empréstimo. A saída do atacante faz parte do movimento do clube em diminuir a folha salarial e aliviar os cofres.

Outro clube que demonstrou interesse foi o Santos, que chegou a enviar uma proposta pelo jogador. Contudo, o veto a Jeffinho partiu do técnico Juan Pablo Vojvoda, que percebeu que o perfil do atleta não combinava com o do elenco do Peixe.

Jeffinho despontou no Botafogo em 2022 e se transferiu para o Lyon, braço francês da Eagle Football, rede multiclubes de John Textor. Em 2024. retornou ao Alvinegro e foi readquirido junto ao clube gaulês em 2025. Contudo, uma série de lesões impediu uma maior sequência, e o jogador acabou tendo poucas oportunidades. Na última temporada, atuou em apenas 26 jogos, com dois gols marcados.

