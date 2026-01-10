Bayern de Munique x Wolfsburg: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Alemão 2025/26 estão de volta. Bayern e Wolfsburg se enfrentam neste domingo (11), às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela 16ª rodada da Bundesliga. A bola rola na Allianz Arena, em Munique, e os donos da casa terão a oportunidade de ampliar a vantagem na liderança da competição.

Como chega o Bayern de Munique

Mais uma vez, o Bayern é o grande favorito para conquistar o título do Campeonato Alemão. O time é o líder isolado com 41 pontos e contou com o tropeço do Borussia Dortmund na rodada, que ficou no empate por 3 a 3 contra o Eintracht, em Frankfurt. Assim, em caso de vitória em casa, os Bávaros podem abrir 11 pontos de vantagem no topo da tabela.

Além disso, o time comandado pelo técnico Vincent Kompany está invicto na Bundesliga, com 13 vitórias e dois empates em 15 jogos disputados até o momento. Ao mesmo tempo, a equipe vem embalada por uma goleada de 5 a 0 em amistoso contra o Red Bull Salzburg na pausa de inverno do futebol alemão.

Para o jogo deste domingo, o Bayern não poderá contar com Kimmich, Sacha Boey e Jamal Musiala, todos lesionados.