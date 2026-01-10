Barcelona x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam na final da Supercopa da Espanha, disputada em Jidá, na Arábia Saudita
O maior clássico do futebol mundial terá clima de decisão neste domingo (11). Barcelona e Real Madrid se enfrentam às 16h (de Brasília), e fazem o tão aguardado El Clásico no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita, pela final da Supercopa da Espanha. O duelo será uma reedição da decisão na temporada passada, na qual o Barça levou a melhor e venceu os merengues por 5 a 2.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Barcelona
O Barcelona chega embalado para buscar mais um título em cima do grande rival e vem de uma vitória por 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao na semifinal, com direito a dois gols do brasileiro Raphinha.
Além disso, o Barça é o maior campeão da Supercopa da Espanha com 15 títulos, seguido pelo Real Madrid, com 13.
Para a final deste domingo, o técnico Hansi Flick não poderá contar com Ter Stegen, Christensen e Gavi, lesionados, além de Ronald Araújo, que continua afastado para tratar de questões pessoais.
Como chega o Real Madrid
Já no Real Madrid, a expectativa fica pela presença de Mbappé, que viajou para a Arábia Saudita para se juntar ao elenco para a final deste domingo. O atacante francês foi desfalque na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, mas está recuperado de uma entorse no joelho esquerdo e pode reforçar o clube merengue no El Clásico.
“Mbappé vai se juntar ao elenco. Veremos se ele terá condições de jogar”, disse o técnico Xabi Alonso durante entrevista coletiva na Arábia Saudita.
Por fim, as baixas confirmadas para o técnico Xabi Alonso ficam por conta de Éder Militão e Alexander-Arnold, lesionados, enquanto Mbappé e Rudiger aparecem como dúvidas.
BARCELONA X REAL MADRID
Final da Supercopa da Espanha
Data e horário: domingo, 11/01/2026, às 16h (de Brasília).
Local: King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita.
BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Éric García e Balde; De Jong, Pedri e Raphinha; Bardghji, Ferran Torres e Fermín López. Técnico: Hansi Flick.
REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger (Huijsen) e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García (Mbappé) e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso.
Árbitro: José Luis Monuera.
Auxiliares: Iñigo Prieto e Antonio Martínez.
VAR: Daniel Trujillo.
