Atlético x Betim: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético x Betim: onde assistir, escalações e arbitragemAtlético e Betim entram em campo, neste domingo, na Arena MRV, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro
Após uma temporada abaixo do esperado, que terminou com a luta para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Atlético estreia em 2026. O Galo recebe o Betim neste domingo (11), às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Onde assistir
A TV Globo vai transmitir o jogo.
Como chega o Atlético
O técnico Jorge Sampaoli terá um time alternativo para a partida de estreia do Campeonato Mineiro. Os titulares ainda estão se preparando, e a maior parte deles atuará apenas no Campeonato Brasileiro.
Contudo, vale salientar que o Galo contou com diversas saídas. Deixaram o clube: Caio Paulista, Renzo Saravia, Guilherme Arana, Fausto Vera, João Marcelo e Isaac. Gabriel Menino está por detalhes de acertar com o Santos, enquanto Rony segue em negociação com o Peixe. Por outro lado, foram contratados Renan Lodi, Alan Minda e Maycon. No entanto, neste momento, eles não serão utilizados.
Assim, o time sub-20 será usado nas primeiras partidas. Ainda assim, o técnico Jorge Sampaoli já confirmou que será o treinador da equipe durante o Campeonato Mineiro.
Como chega o Betim
O Betim chega a sua segunda edição na elite do futebol mineiro. Aliás, o time quer voltar a ter boas atuações. No ano passado, por exemplo, o clube da região metropolitana de Belo Horizonte empatou com o Cruzeiro no Mineirão e venceu o Athletic fora de casa. O treinador para o torneio estadual será Emerson Ávila, que já passou por Cruzeiro e Goiás.
ATLÉTICO X BETIM
Campeonato Mineiro – 1ª rodada
Data e horário: 11/1/2026 (sábado), às 18h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Atlético – Gabriel Delfim, Luiz Gustavo, Ivan Roman e Vitão, Kauã Pascini; Mamady Cissé e Igor Toledo, Índio e Reinier; Murillo e Cauã Soares. Técnico: Jorge Sampaoli.
Betim – Jori, Danilo Belão, Gabriel Marques, Talisson, Isaac Bryan, Diego Miticov, Riquemy, Diego Jardel, Cauã Marangoni, Paulo Henrique e João Magno. Técnico: Emerson Ávila.
Árbitro: Felipe Fernandes Lima
Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira.
