Atlético x Betim: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Betim entram em campo, neste domingo, na Arena MRV, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro

Após uma temporada abaixo do esperado, que terminou com a luta para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Atlético estreia em 2026. O Galo recebe o Betim neste domingo (11), às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

A TV Globo vai transmitir o jogo.

Como chega o Atlético

O técnico Jorge Sampaoli terá um time alternativo para a partida de estreia do Campeonato Mineiro. Os titulares ainda estão se preparando, e a maior parte deles atuará apenas no Campeonato Brasileiro.

Contudo, vale salientar que o Galo contou com diversas saídas. Deixaram o clube: Caio Paulista, Renzo Saravia, Guilherme Arana, Fausto Vera, João Marcelo e Isaac. Gabriel Menino está por detalhes de acertar com o Santos, enquanto Rony segue em negociação com o Peixe. Por outro lado, foram contratados Renan Lodi, Alan Minda e Maycon. No entanto, neste momento, eles não serão utilizados.

Assim, o time sub-20 será usado nas primeiras partidas. Ainda assim, o técnico Jorge Sampaoli já confirmou que será o treinador da equipe durante o Campeonato Mineiro.