Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético x Betim: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético x Betim: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Betim entram em campo, neste domingo, na Arena MRV, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após uma temporada abaixo do esperado, que terminou com a luta para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Atlético estreia em 2026. O Galo recebe o Betim neste domingo (11), às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Onde assistir

A TV Globo vai transmitir o jogo.

Como chega o Atlético

O técnico Jorge Sampaoli terá um time alternativo para a partida de estreia do Campeonato Mineiro. Os titulares ainda estão se preparando, e a maior parte deles atuará apenas no Campeonato Brasileiro.

Contudo, vale salientar que o Galo contou com diversas saídas. Deixaram o clube: Caio Paulista, Renzo Saravia, Guilherme Arana, Fausto Vera, João Marcelo e Isaac. Gabriel Menino está por detalhes de acertar com o Santos, enquanto Rony segue em negociação com o Peixe. Por outro lado, foram contratados Renan Lodi, Alan Minda e Maycon. No entanto, neste momento, eles não serão utilizados.

Assim, o time sub-20 será usado nas primeiras partidas. Ainda assim, o técnico Jorge Sampaoli já confirmou que será o treinador da equipe durante o Campeonato Mineiro.

Como chega o Betim

O Betim chega a sua segunda edição na elite do futebol mineiro. Aliás, o time quer voltar a ter boas atuações. No ano passado, por exemplo, o clube da região metropolitana de Belo Horizonte empatou com o Cruzeiro no Mineirão e venceu o Athletic fora de casa. O treinador para o torneio estadual será Emerson Ávila, que já passou por Cruzeiro e Goiás.

ATLÉTICO X BETIM
Campeonato Mineiro – 1ª rodada
Data e horário: 11/1/2026 (sábado), às 18h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Atlético – Gabriel Delfim, Luiz Gustavo, Ivan Roman e Vitão, Kauã Pascini; Mamady Cissé e Igor Toledo, Índio e Reinier; Murillo e Cauã Soares. Técnico: Jorge Sampaoli.
Betim – Jori, Danilo Belão, Gabriel Marques, Talisson, Isaac Bryan, Diego Miticov, Riquemy, Diego Jardel, Cauã Marangoni, Paulo Henrique e João Magno. Técnico: Emerson Ávila.
Árbitro: Felipe Fernandes Lima
Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar