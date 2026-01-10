Atlético tem falhas na defesa, perde para o Audax e a liderança na Copinha

em segundo Apesar do revés e da performance negativa, o Galo já tinha a vaga no mata-mata do torneio, mas perde os 100% de aproveitamento / Crédito: Jogada 10

O Atlético teve dificuldade em apresentar criatividade em seu desempenho e perdeu para o Audax por 3 a 0, neste sábado (10), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti. No duelo pela terceira rodada do Grupo 29, os paulistas foram mais eficientes ao aproveitar três erros defensivos do Galo. Leonnan, Henrique e Kauan Alexandre anotaram os gols dos mandantes. Com o resultado, a equipe mineira também perdeu os 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Atlético até já tinha confirmado a classificação na rodada anterior, mas o revés lhe fez cair para o segundo lugar. Com isso, enfrentará o Ibrachina na segunda fase do torneio. Já o triunfo colocou o Audax na liderança do grupo e terá o São Caetano como adversário na etapa seguinte da competição.