Atlético tem falhas na defesa, perde para o Audax e a liderança na Copinha

Atlético tem falhas na defesa, perde para o Audax e a liderança na Copinhaem segundo Apesar do revés e da performance negativa, o Galo já tinha a vaga no mata-mata do torneio, mas perde os 100% de aproveitamento
O Atlético teve dificuldade em apresentar criatividade em seu desempenho e perdeu para o Audax por 3 a 0, neste sábado (10), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti. No duelo pela terceira rodada do Grupo 29, os paulistas foram mais eficientes ao aproveitar três erros defensivos do Galo. Leonnan, Henrique e Kauan Alexandre anotaram os gols dos mandantes.
Com o resultado, a equipe mineira também perdeu os 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Atlético até já tinha confirmado a classificação na rodada anterior, mas o revés lhe fez cair para o segundo lugar. Com isso, enfrentará o Ibrachina na segunda fase do torneio. Já o triunfo colocou o Audax na liderança do grupo e terá o São Caetano como adversário na etapa seguinte da competição.
Como foi a derrota do Atlético
Audax e Atlético iniciaram a partida com pouca inspiração e bastante intensidade. A equipe mineira até dominou a posse de bola no começo, mas demonstrou dificuldades para construir jogadas. Também apresentou insistência na pressão sobre o adversário. Porém, somou vários erros nos passes finais e quase não levou susto a meta adversária. O time paulista melhorou de rendimento a partir dos 20 minutos e obrigou o goleiro Pedro Cobra a realizar duas defesas importantes.
Posteriormente, os mineiros voltaram a ter mais a bola, porém o Audax foi quem esteve mais perto de marcar. Apesar da pouca criatividade nos 45 minutos iniciais, o Audax retornouou decidido em mudar o cenário. Assim, aos dois minutos, a defesa do Atlético afastou mal, Leonnan ficou com a sobra e chutou de primeira para colocar os mandantes em vantagem no placar. O Galo seguiu ineficiente no segundo tempo, desperdiçou três boas chances de marcar e na reta final do jogo falhou defensivamente mais duas vezes. O time paulista soube aproveitar as oportunidades e ampliou a vantagem com Henrique e Kauan Alexandre.
