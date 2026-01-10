Atlético e Bahia confirmam negociação em definitivo pelo zagueiro Vitor Hugo

Atlético e Bahia confirmam negociação em definitivo pelo zagueiro Vitor HugoDefensor assina com o Galo por dois anos, depois do Bahia cedê-lo por empréstimo ao time mineiro na última temporada
O zagueiro Vitor Hugo permanece em definitivo no Atlético e assinou contrato de dois anos com o clube mineiro. O jogador, de 34 anos, atuava pelo Galo desde a última temporada, quando foi cedido por um empréstimo de uma temporada pelo Bahia.
O clube mineiro se manifestou sobre a tratativa e indicou que já registrou Vitor Hugo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O Atlético pagou cerca de R$ 1,5 milhão para sacramentar a rescisão contratual do zagueiro com o Esquadrão de Aço. Mesmo assim, os valores da negociação podem aumentar para até R$6,5 milhões devido a objetivos e bonificações orevistos no vínculo. A informação é da “Rádio Itatiaia”.
Inclusive, o seu antigo clube confirmou a negociação através de uma nota oficial.
“O Esporte Clube Bahia SAF comunica a transferência em definitivo do zagueiro Vitor Hugo ao Atlético-MG
O defensor chegou ao Bahia em 2023 e soma 32 jogos pelo Esquadrão.
Vitor Hugo foi emprestado, em 2024, ao Panathinaikos, da Grécia, e em 2025, ao Atlético-MG.
O Bahia deseja sorte ao atleta em seu próximo desafio.”
Defensor se firma no Atlético
A contratação do zagueiro ocorreu em março de 2025 por recomendação do técnico Cuca. No entanto, o jogador se consolidou como titular após a saída do comandante e a chegada de Sampaoli. Vitor Hugo encerrou a temporada com 34 partidas, sendo 29 delas como titular, além de anotar quatro gols.
O defensor se notabilizou por desperdiçar penalidade na decisão da última edição da Sul-Americana contra o Lanús. Mesmo assim, a tendência é de que ele siga como uma peça importante na equipe. Por outro lado, no Tricolor baiano, ele teve uma passagem discreta e atuou por somente 32 jogos em sua passagem pelo clube nordestino.
