Atlético e Bahia confirmam negociação em definitivo pelo zagueiro Vitor Hugo

Defensor assina com o Galo por dois anos, depois do Bahia cedê-lo por empréstimo ao time mineiro na última temporada / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Vitor Hugo permanece em definitivo no Atlético e assinou contrato de dois anos com o clube mineiro. O jogador, de 34 anos, atuava pelo Galo desde a última temporada, quando foi cedido por um empréstimo de uma temporada pelo Bahia. O clube mineiro se manifestou sobre a tratativa e indicou que já registrou Vitor Hugo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O Atlético pagou cerca de R$ 1,5 milhão para sacramentar a rescisão contratual do zagueiro com o Esquadrão de Aço. Mesmo assim, os valores da negociação podem aumentar para até R$6,5 milhões devido a objetivos e bonificações orevistos no vínculo. A informação é da “Rádio Itatiaia”.

Inclusive, o seu antigo clube confirmou a negociação através de uma nota oficial. “O Esporte Clube Bahia SAF comunica a transferência em definitivo do zagueiro Vitor Hugo ao Atlético-MG O defensor chegou ao Bahia em 2023 e soma 32 jogos pelo Esquadrão. Vitor Hugo foi emprestado, em 2024, ao Panathinaikos, da Grécia, e em 2025, ao Atlético-MG.

O Bahia deseja sorte ao atleta em seu próximo desafio.”