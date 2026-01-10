Arrascaeta recebe prêmio de Rei da América em cerimônia no Uruguai

Meia do Flamengo esteve em Punta del Este para a entrega da honraria concedida pelo jornal El País

Giorgian De Arrascaeta recebeu, em Punta del Este, no Uruguai, o prêmio de Rei da América 2025 , após liderar a votação entre jornalistas do continente. Com 179 votos, o camisa 10 do Flamengo superou Lionel Messi na premiação concedida pelo jornal El País e consolidou um ano marcado por recordes, títulos e protagonismo.

A cerimônia aconteceu no Uruguai, país natal do jogador, e reuniu os números que traduzem o peso da conquista. Giorgian somou 179 votos entre os 264 possíveis e terminou à frente de Messi, segundo colocado. A disputa também contou com Adrián “Maravilla” Martínez, atacante do Racing, que fechou o pódio.

O meia celebrou o prêmio, embora tenha dito que já se sentia realizado com o ano de 2025 antes mesmo do anúncio oficial. Vencedor da votação, ele não deixou de mencionar seu principal concorrente ao título de Rei da América.

“Eu sabia que estava entre os três finalistas, mas um deles era o Messi, e todos sabem que ele é o melhor do mundo. Além de tudo o que ele fez nesta temporada. Eu já estava feliz com o que conquistei no Flamengo porque foi um ano verdadeiramente mágico”, disse.

Arrascaeta alcança nova marca

A conquista inscreve o ídolo rubro-negro em um grupo seleto. Isso porque le se tornou o quinto uruguaio a vencer o prêmio, que existe há 40 anos. O último jogador do país a alcançar esse reconhecimento havia sido Carlos Sánchez, em 2015, quando atuava pelo River Plate.