Após a derrota na estreia, João Marcelo avisa: “Daremos a volta por cima na 4ª-feira”

Zagueiro diz que o Cruzeiro alternativo assimilará a derrota na estreia do Mineiro e que, contra a Tombense, um bom resultado virá
No fim do jogo em que o Cruzeiro perdeu para o Pouso Alegre, neste sábado, 10/1, por 2 a 1, João Marcelo analisou o comportamento do time na estreia do Campeonato Mineiro. O grupo em campo foi alternativo e o zagueiro foi um dos raros da equipe principal na partida. 

“Sem dúvida, sabia que seria difícil pela falta de entrosamento e pouco trabalho junto. Mas o grupo tem de contribuir. Faltou concentração e entrosamento, mas daremos a volta por cima na quarta-feira!”, disse João Marcelo. Assim, ele disse estar confiante de que na partida pela segunda rodada contra a Tombense, o time mostrará um futebol mais eficaz.

João Marcelo e os elogios de Tite

O zagueiro comentou sobre os elogios que recebeu de Tite, que o considera um jogador de muito potencial e que começou o ano voando, ainda melhor do que no fim de 2015.

“Principal é trabalhar como titular, um multicampeão e receber elogios me faz lutar ao máximo no treino. Pode ser que eu erre em algum momento, mas dou o máximo.”

Lesão de Matheuzinho

O departamento médico do Cruzeiro disse que o incômodo na panturrilha esquerda será avaliado neste domingo. O apoiador se machucou aos 17 minutos do segundo tempo e saiu para a estrada de Murilo. Vale citar que Matheus Henrique, um dos poucos jogadores do time principal a jogar nesta partida de estreia,  pediu para voltar antes dos companheiros, justamente para ganhar mais ritmo de jogo, já que em 2023 sofreu uma série de lesões.

