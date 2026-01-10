Alemanha vence, elimina Japão e encaminha classificação na Kings League Nations

Foi dramático, mas a Alemanha venceu o Japão por 5 a 4 neste sábado (10/1), na Trident Arena e se aproximou da vaga ao mata-mata da Kings League Nations. Os alemães buscaram a virada nos minutos finais, tomou o empate no Matchball, mas conseguiu o triunfo após um momento de muita tensão. Assim, os europeus aguardam para saber como ficará sua posição na próxima fase, enquanto os japoneses estão eliminados da competição. Alemanha começa bem, mas Japão busca o empate O Japão começou a partida mais incisivo, mas viu o goleiro alemão brilhar com grandes defesas e uma trave que não estava do lado dos asiáticos. Em contrapartida, a Alemanha foi letal. Em suas duas primeiras chegadas ofensivas, os europeus marcaram com Senocak e Imsak. Os japoneses acionaram sua carta secreta e o camisa 10, Myashita, virou um star player, com seu gol valendo dois. Mas quem acabou marcando um tento duplo foi Tanabe, durante o período do gol dobro, fazendo a partida ir para o segundo tempo empatada em 2 a 2.

Alemanha vence mais uma na Kings League Nations A etapa final começou com o dado definindo um 3×3. Contudo, apesar das bolas na trave e muitas oportunidades, nenhum gol saiu nesse período. O Japão, então, acionou seu pênalti do presidente, mas o influenciador Kato isolou e perdeu sua terceira penalidade na competição. Diferente do seu presida, Hakozaki marcou e colocou os asiáticos na frente. Assim, foi a vez da Alemanha acionar seu pênalti do presidente, que virou um shootout, convertido por Cekic. Depois, no último minuto, os europeus acionaram sua carta secreta e ganharam um pênalti. Salihamidzic bateu e levou os alemães com vantagem para o Matchball: 4 a 3 No Matchball, o Japão chegou a empatar o jogo em um gol chorado de Matsumori, onde a bola bateu no travessão duas vezes antes de entrar. Contudo, após muitas chances perdidas de ambos os lados, Cekic deu números finais em uma linda cavada e a Alemanha venceu sua segunda partida na competição. A situação das seleções na Kings League Agora, a Alemanha aguarda o jogo de Argentina e Estados Unidos para saber em qual posição vai terminar a fase de grupos. Já o Japão está eliminado da Kings League Nations.