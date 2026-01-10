Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agora é oficial! Gerson é anunciado oficialmente pelo Cruzeiro

Clube mineiro fecha acordo com Zenit por cerca de R$ 176 mil, mais R$ 18 milhões em bônus, e assina contrato de quatro anos com o meio-campista
O Cruzeiro confirmou oficialmente a contratação de Gerson, que será um dos principais reforços da equipe para a temporada de 2026. Assim que as partes acertaram os últimos detalhes, o meia assinou um contrato válido por quatro anos com a Raposa, reforçando o meio-campo celeste. Nas redes sociais, o clube fez um vídeo em referência a um famoso game.

Veja o vídeo:

