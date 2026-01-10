Acertado com o Inter, Paulinho Paula se despede do Vasco: “Meu clube de infância”

Paulinho Paula despediu-se do Vasco neste sábado (10). O jogador, que fechou com o Internacional para a temporada 2026 , postou uma mensagem nas redes sociais para dizer adeus ao Cruz-Maltino, funcionários e torcida.

Vascaíno de infância, Paulinho revelou que realizou um sonho pessoal e de toda a sua família, que também torce para o time.

“Foram dois anos incríveis com essa cruz de malta no peito. Me despeço hoje do meu clube de infância. Realizei um sonho não só meu, mas do meu pai e de toda minha família vascaína! A torcida do Vasco é fora de série. Apaixonada!!!! Eu queria viver isso com essa camisa, em São Januário, e fui muito feliz! Poderia ter sido ainda melhor, mas foi intenso para caramba, e o torcedor vascaíno sempre me respeitou e me apoiou, principalmente quando me recuperava de lesão”, escreveu Paulinho, antes de completar:

“Torcida que joga junto, incentiva do início ao fim e que vai estar para sempre comigo! Não posso esquecer também dos funcionários de SJ, CT, “as tias da cozinha”, os jogadores, médicos e fisioterapeutas que foram fantásticos comigo. Minha imensa gratidão ao Gigante da Colina.