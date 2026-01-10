A engrenagem do Fluminense sem Zubeldía: quem assume e como será o dia a dia

Técnico argentino será submetido a um procedimento cardíaco e não tem prazo para voltar aos campos

A ausência temporária de Luis Zubeldía muda a engrenagem do Fluminense para este início de temporada. Isso porque sem o treinador à beira do campo por alguns dias, o clube reorganiza a rotina no CT Carlos Castilho e define quem assume o comando dos treinos enquanto o argentino se recupera de um procedimento cardiovascular.

No dia a dia, a responsabilidade passa para Maximiliano Cuberas, auxiliar direto de Zubeldía, e para Marcão, integrante fixo da comissão técnica. A dupla conduz as atividades até domingo (11) e mantém o planejamento previamente traçado para a pré-temporada. Até aqui, sem alterações no conteúdo dos trabalhos.

Caso o procedimento exija repouso, o treinador ficará afastado por até sete dias, segundo o clube. Já em caso de descarte do tratamento adicional, o retorno está previso para próxima segunda-feira (13). Cuberas e Marcão seguirão à frente das sessões com o grupo até a volta do argentino.

Ausência de Zubeldía

A leitura interna nas Laranjeiras é de normalidade. Os treinamentos já funcionam de forma integrada entre a comissão técnica do argentino e a estrutura fixa do Fluminense, então a preparação apenas continua no ritmo planejado, com divisão clara de funções e objetivos diários definidos.