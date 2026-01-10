A engrenagem do Fluminense sem Zubeldía: quem assume e como será o dia a dia

A engrenagem do Fluminense sem Zubeldía: quem assume e como será o dia a diaTécnico argentino será submetido a um procedimento cardíaco e não tem prazo para voltar aos campos
A ausência temporária de Luis Zubeldía muda a engrenagem do Fluminense para este início de temporada. Isso porque sem o treinador à beira do campo por alguns dias, o clube reorganiza a rotina no CT Carlos Castilho e define quem assume o comando dos treinos enquanto o argentino se recupera de um procedimento cardiovascular.
No dia a dia, a responsabilidade passa para Maximiliano Cuberas, auxiliar direto de Zubeldía, e para Marcão, integrante fixo da comissão técnica. A dupla conduz as atividades até domingo (11) e mantém o planejamento previamente traçado para a pré-temporada. Até aqui, sem alterações no conteúdo dos trabalhos.
Caso o procedimento exija repouso, o treinador ficará afastado por até sete dias, segundo o clube. Já em caso de descarte do tratamento adicional, o retorno está previso para próxima segunda-feira (13). Cuberas e Marcão seguirão à frente das sessões com o grupo até a volta do argentino.
Ausência de Zubeldía
A leitura interna nas Laranjeiras é de normalidade. Os treinamentos já funcionam de forma integrada entre a comissão técnica do argentino e a estrutura fixa do Fluminense, então a preparação apenas continua no ritmo planejado, com divisão clara de funções e objetivos diários definidos.
Cuberas acompanha o técnico há anos e esteve ao lado do argentino nas passagens por Lanús, LDU e São Paulo — exímio conhecedor das ideias de Luis. Marcão, por sua vez, dispensa apresentações para o torcedor tricolor e conhece a rotina do clube como poucos.
A estreia tricolor na temporada acontece na próxima quarta-feira (14), contra o Madureira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A equipe que vai a campo deverá contar majoritariamente com jovens da base e os reforços, como Guilherme Arana e Jemmes.