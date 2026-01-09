Zubeldía passará por procedimento cardiovascular

Treinador pode ficar até sete dias de repouso e perder a estreia no Carioca / Crédito: Jogada 10

O técnico Luis Zubeldía pode desfalcar o Fluminense na estreia no Carioca. O treinador argentino, de 44 anos, será submetido a um procedimento cardiovascular, neste sábado (10). Dessa forma, caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele deverá ficar de repouso por sete dias. Caso seja necessário ficar de repouso por sete dias, Luis Zubeldía perderá a estreia do Fluminense no Carioca. O treinador, aliás, abriu mão das férias para comandar o time desde o início da temporada, mesmo as três primeiras rodadas sendo com time alternativo e formado majoritariamente por jogadores da base.