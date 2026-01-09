Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zubeldía passará por procedimento cardiovascular

Treinador pode ficar até sete dias de repouso e perder a estreia no Carioca
O técnico Luis Zubeldía pode desfalcar o Fluminense na estreia no Carioca. O treinador argentino, de 44 anos, será submetido a um procedimento cardiovascular, neste sábado (10). Dessa forma, caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele deverá ficar de repouso por sete dias.

Caso seja necessário ficar de repouso por sete dias, Luis Zubeldía perderá a estreia do Fluminense no Carioca. O treinador, aliás, abriu mão das férias para comandar o time desde o início da temporada, mesmo as três primeiras rodadas sendo com time alternativo e formado majoritariamente por jogadores da base.

Contratado em setembro do ano passado, Luis Zubeldía chegou para ocupar o lugar deixado por Renato Gaúcho. Sob o comando do treinador argentino, o Fluminense ainda está invicto como mandante e venceu todos os jogos no Maracanã. Ele, aliás, foi importante para o Tricolor conquistar a vaga direta na Libertadores em 2026.

Se não houver decisão médica sobre realizar tratamento após a intervenção, Zubeldía voltará ao comando dos treinos já na segunda-feira (12), no CT Carlos Castilho, e ficará à disposição para o primeiro jogo da temporada. O Fluminense estreia contra o Madureira, dia 14, às 19h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela primeira rodada do Carioca.

Fluminense

