XV de Jaú x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Timão precisa vencer o líder da chave para avançar na Copinha
XV de Jaú e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira, em Jaú, às 18h30. A peleja é válida pela terceira rodada do Grupo 8 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time da casa lidera a chave, com seis pontos, seguido pelo Timão, com quatro. A Luverdense tem um, enquanto o Trindade está zerado. Estas duas últimas equipes jogam às 16h.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha todos os detalhes do embate, ao vivo, a partir de 17h45. Gabriel Belmonte assume a bronca na narração, ao lado do comentarista Álvaro Martin e do repórter Raphael Almeida.

