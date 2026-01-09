Xabi Alonso reprova Simeone por discussão com Vini Jr

Xabi Alonso reprova Simeone por discussão com Vini JrTreinador do Real Madrid defendeu atacante brasileiro, que foi provocado pelo argentino
Virou rotina. Xabi Alonso, mais uma vez, defendeu Vini Jr. Afinal, o treinador do Real Madrid reprovou as provocações do companheiro de profissão Diego Simeone, do Atlético de Madrid, durante o clássico desta última quinta-feira (8), pela Supercopa da Espanha. O argentino discutiu com o atacante brasileiro após provocá-lo.
“Vi e ouvi o que (Diego) Simeone disse para o Vini e não gostei. Não pode falar assim. Algumas coisas ultrapassam os limites. Eu tento ser respeitoso com os jogadores adversários. Quando ouvi o que ele disse, gostei ainda menos. Não foi um exemplo de bom esportista. Não gosto quando alguém se dirige aos meus jogadores desta forma, é inaceitável”, disse o treinador espanhol.
Diego Simeone trocou farpas com Vini Jr durante o clássico. Primeiro, o treinador argentino disse que o atacante brasileiro “seria demitido” por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Depois, quando o camisa 7 acabou substituído, já no fim do jogo, voltou a provocá-lo apontando para as arquibancadas mostrando possíveis vaias.
Vini Jr vive o seu pior jejum desde que chegou ao Real Madrid. Recentemente, o atacante sofreu com vaias de parte da torcida do Real Madrid. Por isso, Diego Simeone apontou para as arquibancadas após o jogador ser substituído. Xabi Alonso chegou a chamar a atenção do treinador argentino. Contudo, não surtiu efeito. O brasileiro, por sua vez, não aceitou calado e rebateu, o que gerou uma discussão.
