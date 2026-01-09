Xabi Alonso reprova Simeone por discussão com Vini Jr

Virou rotina. Xabi Alonso, mais uma vez, defendeu Vini Jr. Afinal, o treinador do Real Madrid reprovou as provocações do companheiro de profissão Diego Simeone, do Atlético de Madrid, durante o clássico desta última quinta-feira (8), pela Supercopa da Espanha. O argentino discutiu com o atacante brasileiro após provocá-lo.

“Vi e ouvi o que (Diego) Simeone disse para o Vini e não gostei. Não pode falar assim. Algumas coisas ultrapassam os limites. Eu tento ser respeitoso com os jogadores adversários. Quando ouvi o que ele disse, gostei ainda menos. Não foi um exemplo de bom esportista. Não gosto quando alguém se dirige aos meus jogadores desta forma, é inaceitável”, disse o treinador espanhol.