Wrexham faz história e elimina Nottingham Forest nos pênaltis na Copa da Inglaterra

Em jogo consciente e com brilho de goleiro, time galês vence Forest e avança à quarta fase do torneio. Brasileiro Igor Jesus perde pênalti

Histórico o que aconteceu nesta sexta-feira (9), no Racecourse Ground, no País de Gales. O Wrexham, que disputa a segunda divisão da Inglaterra, eliminou o Nottigham Forest por 4 a 3 na disputa por pênaltis, pela terceira fase da Copa da Inglaterra 2025/26. O duelo na marca da cal foi acontecer após empate dos times por 3 a 3 no tempo regulamentar. Aliás, o brasileiro Igor Jesus anotou um gol no segundo tempo, mas desperdiçou penalidade. Com isso, o clube galês avança à quarta fase do torneio. O Wrexham jogou de forma inteligente e disciplinada e, perto do final do primeiro tempo, abriu uma vantagem de dois gols em poucos minutos, graças aos gols de Liberato Cacace e Ollie Rathbone. Após o intervalo, Igor Jesus descontou para os visitantes, mas Dominic Hyam restaurou a vantagem de dois gols do Wrexham. Callum Hudson-Odoi então marcou duas vezes nos minutos finais, levando a partida para a prorrogação.

Na disputa por pênaltis, James McClean mandou para fora, Igor Jesus e Hutchinson tiveram seus chutes defendidos por Arthur Okonkwo, dando a vitória para os Dragões Vermelhos. Dramático Dentro de casa, o time da segunda divisão inglesa conseguiu surpreender o Nottigham Forest, que não teve grande facilidade para criar as jogadas. Um jogo, de certa forma, equilibrado. Entretanto, o Wrexham foi mais eficiente e conseguiu achar dois gols nos minutos finais do primeiro tempo. Liberato Cacace, aos 37 minutos, aproveitou vacilo da zaga do Forest e chutou cruzado. Aos 40, Ollie Rathbone recebeu dentro da área e chutou no canto do goleiro Matz Sels. Na segunda etapa, o Forest mudou a postura e foi mais incisivo nas jogadas. Teve maior posse de bola, bolas alçadas na área e começou a assustar os donos da casa, que buscaram se segurar de todas as maneiras. Porém em um dos ataques, Igor Jesus aproveitou cruzamento da direita, cabeceou e o goleiro Arthur Okonkwo fez a defesa. Entretanto, após análise do VAR, a bola já tinha entrado. Apesar da reação da equipe de Nottingham, o time galês ampliou a vantagem para delírio dos torcedores. Em cobrança de falta, Dominic Hyam quase de peixinho anotou o terceiro. No entanto, dois minutos depois, Callum Hudson-Odoi acertou um bonito chute da área após bola passar por toda a defesa dos Dragões Vermelhos. A partir daí, os times da casa procuraram se segurar, enquanto o Fores buscou avançar as linhas, mas não tinha grandes chances. Porém, Hudson-Odoi calou o torcedor ao empatar já nos acréscimos.