Vitória de virada garante a classificação do Vasco para a 2ª fase da Copinha

Vitória de virada garante a classificação do Vasco para a 2ª fase da CopinhaEm Cravinhos, o Cruz-Maltino saiu atrás, mas acordou na etapa final e venceu o I9-SP por 3 a 1. Agora, encara o Botafogo-SP
O Vasco confirmou o favoritismo diante do I9 de Ribeirão Preto, na noite desta sexta-feira, 9/1, e venceu de virada por 3 a 1. O jogo, disputado no estádio José Vessi, em Cravinhos, valeu pela terceira rodada do Grupo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, com este resultado, o Vasco garantiu a segunda colocação e a vaga para a segunda fase da competição. O I9 saiu na frente com Alexio, no primeiro tempo. Porém, na etapa final, o ataque vascaíno funcionou, e o Cruz-Maltino marcou com Bruno Lopes, Pedro Augusto e Andrey Fernandes.
A liderança ficou com o Guanabara, time goiano que empatou na rodada com o Velo Clube e chegou aos sete pontos. O Vasco fechou a fase com seis pontos, enquanto Velo Clube (2 pontos) e I9 (1 ponto) estão eliminados. Assim,na próxima fase, o Vasco enfrentará o Botafogo de Ribeirão Preto, líder do Grupo 11. O Guanabara terá pela frente o Tuna Luso-PA.
Como foi a vitória do Vasco
O Vasco não esteve feliz no ataque no primeiro tempo.Além disso, aindalamentou uma falha incrível de marcação aos 15 minutos. Na intermediária, Breno deu um passe em profundidade para Alexio, que apareceu nas costas da marcação, entrou na área e tirou o goleiro da jogada. Este foi o placar do primeiro tempo, mesmo com o Vasco mais bem postado em campo.
Na volta do intervalo, o Vasco retornou muito melhor e mais eficaz no ataque. O empate veio com um golaço de Bruno Lopes, que recebeu pela esquerda, próximo à área, limpou a marcação e bateu por cobertura, marcando um belo gol aos nove minutos. Quatro minutos depois, veio a virada com Pedro Augusto, após uma boa condução dentro da área, com a bola batendo na trave antes de sobrar para o jogador vascaíno mandar para a rede. Aos 32 minutos, Andrey aproveitou uma sobra do goleiro para marcar o gol da tranquilidade.
