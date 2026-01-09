Vitão chora em apresentação no Flamengo: “Maior clube do Brasil”Ao ser apresentado no novo clube, zagueiro ex-Inter vai às lágrimas ao lembrar da trajetória; jogador saiu do interior do Paraná
O Flamengo realizou nesta sexta-feira (9/1) a apresentação oficial do zagueiro Vitão, primeiro reforço para a temporada 2026. O defensor, de 25 anos, deu suas primeiras declarações com a camisa rubro-negra, em coletiva de imprensa realizada no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona sudoeste do RJ. O jogador, nascido em Jacarezinho-PR, se emocionou e chorou ao lembrar de sua trajetória até chegar ao Flamengo.
Para o jogador, ex-Internacional, a oportunidade de sair de uma cidade do interior do Paraná para jogar em um dos “maiores clubes do mundo” é motivo de gratidão. Ele, então, falou sobre seu pai, presente na coletiva, indo às lágrimas.
“Eu saí do interior do Paraná, Jacarezinho, bem improvável eu sair de lá e conquistar o que eu estou conquistando. Fico muito feliz. Quem diria que um jogador do interior do Paraná ia sair rodar o mundo? E hoje está vestido a camisa do maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Eu falo porque meu pai está aqui. Meu pai trabalhava por conta. Ele sabe tudo que a gente passou. E sou muito grato por tudo, nunca vou esquecer. Deixo um abraço para todo o pessoal de Jacarezinho. E para os jovens, que nunca desistiram dos seus sonhos. Se apeguem em Deus”, disse, emocionado.
Interesse do Cruzeiro
Vitão também falou sobre o interesse do Cruzeiro. Afinal, pouco antes de acertar com o Flamengo, ele estava em vias de fechar com a Raposa. No entanto, quando surgiu o interesse do time carioca, ele não pensou duas vezes.
“Eu segui o meu coração. Os empresários que estão aí sabem que eu tive outras propostas que eu não quis nem ouvir, mas quando chega o Flamengo você não se nega, não tem como. Chegou algumas vezes, mas eu era jogador do Internacional, estava focado nos objetivos do clube e tentei manter a minha concentração ao máximo lá. Mas a partir do momento que foi se concretizando mesmo, não pensei duas vezes e fico muito feliz que deu tudo certo”, revelou.
Ele seguiu falando sobre o Flamengo e a honra em defender o Manto.
“O manto, né? Não tem como, né? Flamengo, o melhor time do Brasil, um dos maiores clubes do mundo. É assim que tem que ser tratado. Não é uma camisa normal. Eu sei o peso dessa camisa. O nervosismo é normal né, ainda mais quando você está sendo apresentado pelo Flamengo. Mas, ao mesmo tempo que tem o nervosismo, para mim é uma honra porque eu estou realizando, não só meu sonho, mas o sonho de toda minha família. É o sonho acho que, se não 100%, 95% de todos os jogadores né? Qual jogador não sonha em jogar pelo Flamengo? Então, o nervosismo tem, normal, eu tento levar isso com muita tranquilidade, espero contribuir da melhor maneira possível”, disse.
Confira o anúncio do Flamengo
VITÃO DA GÁVEA!
Chega para vestir a 44 do Mengão.
Raça, imposição e personalidade para proteger o Manto.
Bem-vindo ao Flamengo, Vitão.