Vitão chora em apresentação no Flamengo: “Maior clube do Brasil”

Ao ser apresentado no novo clube, zagueiro ex-Inter vai às lágrimas ao lembrar da trajetória; jogador saiu do interior do Paraná / Crédito: Jogada 10

O Flamengo realizou nesta sexta-feira (9/1) a apresentação oficial do zagueiro Vitão, primeiro reforço para a temporada 2026. O defensor, de 25 anos, deu suas primeiras declarações com a camisa rubro-negra, em coletiva de imprensa realizada no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona sudoeste do RJ. O jogador, nascido em Jacarezinho-PR, se emocionou e chorou ao lembrar de sua trajetória até chegar ao Flamengo. Para o jogador, ex-Internacional, a oportunidade de sair de uma cidade do interior do Paraná para jogar em um dos “maiores clubes do mundo” é motivo de gratidão. Ele, então, falou sobre seu pai, presente na coletiva, indo às lágrimas.

LEIA MAIS: Saúl passa por cirurgia para corrigir problema no calcanhar “Eu saí do interior do Paraná, Jacarezinho, bem improvável eu sair de lá e conquistar o que eu estou conquistando. Fico muito feliz. Quem diria que um jogador do interior do Paraná ia sair rodar o mundo? E hoje está vestido a camisa do maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Eu falo porque meu pai está aqui. Meu pai trabalhava por conta. Ele sabe tudo que a gente passou. E sou muito grato por tudo, nunca vou esquecer. Deixo um abraço para todo o pessoal de Jacarezinho. E para os jovens, que nunca desistiram dos seus sonhos. Se apeguem em Deus”, disse, emocionado. Interesse do Cruzeiro Vitão também falou sobre o interesse do Cruzeiro. Afinal, pouco antes de acertar com o Flamengo, ele estava em vias de fechar com a Raposa. No entanto, quando surgiu o interesse do time carioca, ele não pensou duas vezes. “Eu segui o meu coração. Os empresários que estão aí sabem que eu tive outras propostas que eu não quis nem ouvir, mas quando chega o Flamengo você não se nega, não tem como. Chegou algumas vezes, mas eu era jogador do Internacional, estava focado nos objetivos do clube e tentei manter a minha concentração ao máximo lá. Mas a partir do momento que foi se concretizando mesmo, não pensei duas vezes e fico muito feliz que deu tudo certo”, revelou.