Vídeo: ex-técnico do Vasco assume clube da Primeira Divisão de Portugal

Vídeo: ex-técnico do Vasco assume clube da Primeira Divisão de PortugalÁlvaro Pacheco, de 54 anos, estava sem clube desde o início de 2025, quando deixou o Al-Orobah, da Arábia Saudita
O Casa Pia confirmou a contratação do treinador Álvaro Pacheco, ex-Vasco. O anúncio ocorreu logo após a definição pela saída da comissão técnica que vinha conduzindo o time de forma interina. O time vai mal no Campeonato Português, ocupando a 15ª colocação, com 14 pontos, dois à frente da zona do rebaixamento.
Livre no mercado desde o começo de 2025, Álvaro Pacheco retorna ao futebol português após uma passagem recente pelo Al-Orobah, da Arábia Saudita. Na ocasião, o treinador encerrou sua segunda experiência como técnico principal fora do país. Antes disso, em 2024, ele comandou o Vasco, no Brasil, em uma breve etapa de sua carreira internacional.
