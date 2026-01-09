Victor Hugo não treina no Santos e aguarda definição de transferência ao Atlético

Victor Hugo não treina no Santos e aguarda definição de transferência ao AtléticoMeia pertence ao Flamengo, que acompanha as negociações e não se opõe à transferência do jogador
O meia Victor Hugo não participou do treino do Santos nesta quinta-feira (8). O meio-campista está próximo do Atlético-MG e aguarda o desfecho das negociações para a transferência. Alexandre Mattos, diretor de futebol do clube, tratou do assunto em reunião na noite da última quinta-feira (8). As informações são do “Uol”.
O Santos detém prioridade de compra do atleta, que está emprestado pelo Flamengo, mas não pretende efetuar a compra. O clube também possui direito a 10% de “taxa de vitrine” em eventual venda do jogador. O contrato de Victor Hugo com o Santos termina em julho deste ano.
Os direitos federativos do meio-campista pertencem ao Flamengo. O clube carioca participa das conversas e não apresenta resistência à transferência para o Atlético-MG. Victor Hugo, por sua vez, tem interesse em defender o clube mineiro. O jogador teve poucas oportunidades no clube da Vila Belmiro.
Sampaoli se anima com negociação entre Atlético-MG e Victor Hugo
Em 2025, o jogador entrou em campo apenas nove vezes. Segundo o site “oGol”, especializado em registros estatísticos de jogadores, Victor Hugo não marcou gols e nem deu assistências com a camisa do Peixe.
Victor Hugo foi revelado pelo Flamengo e se destacou sob comando do técnico Jorge Sampaoli, no ano de 2023. Na temporada em questão, o meia atuou em 46 jogos, marcou seis gols e deu duas assistências. Vale destacar que o técnico argentino é o atual treinador do Galo, acompanha a negociação e torce por um desfecho positivo.