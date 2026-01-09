Victor Hugo não treina no Santos e aguarda definição de transferência ao Atlético

Meia pertence ao Flamengo, que acompanha as negociações e não se opõe à transferência do jogador / Crédito: Jogada 10

O meia Victor Hugo não participou do treino do Santos nesta quinta-feira (8). O meio-campista está próximo do Atlético-MG e aguarda o desfecho das negociações para a transferência. Alexandre Mattos, diretor de futebol do clube, tratou do assunto em reunião na noite da última quinta-feira (8). As informações são do “Uol”. O Santos detém prioridade de compra do atleta, que está emprestado pelo Flamengo, mas não pretende efetuar a compra. O clube também possui direito a 10% de “taxa de vitrine” em eventual venda do jogador. O contrato de Victor Hugo com o Santos termina em julho deste ano.