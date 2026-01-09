Velho Vamp destaca resiliência do Brasil, mas alerta: “Não tem bobo na Kings League”Coordenador técnico valoriza virada dramática sobre o Catar, exalta confiança no elenco e diz que vitória vale mais que resultado
A Seleção Brasileira conquistou uma vitória crucial sobre o Catar nesta quinta-feira (08/1), na Trident Arena, pela segunda rodada da Kings League Nations. Depois de encerrar o tempo regulamentar em desvantagem, o Brasil protagonizou uma virada histórica no Matchball e venceu por 7 a 6, mantendo vivas as chances de classificação à próxima fase do torneio.
Após a partida marcada por tensão e emoção até os instantes finais, o coordenador técnico da Seleção, Velho Vamp, conversou com o J10 e fez uma leitura detalhada do confronto, destacando o equilíbrio da competição e a dificuldade imposta pelo adversário.
“A gente sempre brinca que não tem mais bobo na Kings League, e eu acho que é isso. O time do Catar vem com um dos times mais bem organizados defensivamente nessa liga. Eles têm um físico muito forte”, afirmou.
Velho Vamp explicou que erros pontuais acabaram complicando o cenário para o Brasil ainda no início do jogo, obrigando a equipe a assumir riscos desde cedo.
“A gente acaba tomando um gol no escalonado ali, que o Kelvin não se comunicou legal com o Esaú e o Lipão. E eles conseguem virar o jogo, o que faz, mais uma vez, a gente ter que propor jogo”, analisou.
Em nenhum momento o Brasil deixou de acreditar
Mesmo com as dificuldades, o coordenador destacou momentos chave que mantiveram o Brasil vivo na partida, como o pênalti convertido por Kaká e a estratégia envolvendo a estrela, que poderia ter ampliado ainda mais a vantagem catari.
“Ainda bem que roubamos a estrela deles, senão seria um gol valendo dois. E é bola na trave, é ansiedade, é óbvio, estando atrás. A gente chegou a estar tomando 4 a 1 dos caras, então o gol do Kaká ajudou. Kaká faz ali, a gente tem a confiança na faixa do Kevin, que valeria dois”, disse.
Mesmo diante de um placar adverso expressivo, Velho Vamp garantiu que a comissão técnica nunca deixou de acreditar na reação, lembrando das particularidades do formato da Kings League.
“Então assim, a todo momento no banco a gente acreditava, porque a gente sabe como a Kings é. Um gol valendo dois ali, um matchball aqui”, destacou.
Catar muito forte na Kings League
O coordenador também reconheceu a qualidade do adversário. Além disso, relembrou o momento em que o Catar chegou a abrir vantagem significativa, exigindo uma postura ainda mais agressiva do Brasil.
“Realmente um time muito bom. Mais um gol duplo que a gente toma ali no gol, um golaço que ele fez na hora do gol duplo. E a gente vira um 6 a 2 que realmente a gente tem que tirar os homens que estão atrás, botar o time todo pra frente e Deus nos acuda”, relatou.
Por fim, ele ressaltou a atuação do goleiro catari no Matchball e como erros e acertos se misturaram nos lances finais que definiram o resultado.
“Jogo muito bom do goleiro deles, fez ele estar muito confiante no matchball. Então ele tenta quebrar duas bolas, que eu acho que todos vocês, assim como nós, quase morreram do coração. Mas eu acho que foram as bolas determinantes para a gente ganhar o jogo”, concluiu.
Situação do Brasil na Kings League Nations
Com o triunfo, o Brasil assumiu a segunda colocação do Grupo D, atrás apenas da Espanha, que soma duas vitórias. A Seleção Brasileira encerra sua participação na fase de grupos no domingo (11), às 18h, diante do Peru, em mais um duelo decisivo na Kings League Nations.