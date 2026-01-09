Velho Vamp destaca resiliência do Brasil, mas alerta: “Não tem bobo na Kings League”

Coordenador técnico valoriza virada dramática sobre o Catar, exalta confiança no elenco e diz que vitória vale mais que resultado / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira conquistou uma vitória crucial sobre o Catar nesta quinta-feira (08/1), na Trident Arena, pela segunda rodada da Kings League Nations. Depois de encerrar o tempo regulamentar em desvantagem, o Brasil protagonizou uma virada histórica no Matchball e venceu por 7 a 6, mantendo vivas as chances de classificação à próxima fase do torneio. Após a partida marcada por tensão e emoção até os instantes finais, o coordenador técnico da Seleção, Velho Vamp, conversou com o J10 e fez uma leitura detalhada do confronto, destacando o equilíbrio da competição e a dificuldade imposta pelo adversário.

“A gente sempre brinca que não tem mais bobo na Kings League, e eu acho que é isso. O time do Catar vem com um dos times mais bem organizados defensivamente nessa liga. Eles têm um físico muito forte”, afirmou. Velho Vamp explicou que erros pontuais acabaram complicando o cenário para o Brasil ainda no início do jogo, obrigando a equipe a assumir riscos desde cedo. “A gente acaba tomando um gol no escalonado ali, que o Kelvin não se comunicou legal com o Esaú e o Lipão. E eles conseguem virar o jogo, o que faz, mais uma vez, a gente ter que propor jogo”, analisou. Em nenhum momento o Brasil deixou de acreditar Mesmo com as dificuldades, o coordenador destacou momentos chave que mantiveram o Brasil vivo na partida, como o pênalti convertido por Kaká e a estratégia envolvendo a estrela, que poderia ter ampliado ainda mais a vantagem catari.

“Ainda bem que roubamos a estrela deles, senão seria um gol valendo dois. E é bola na trave, é ansiedade, é óbvio, estando atrás. A gente chegou a estar tomando 4 a 1 dos caras, então o gol do Kaká ajudou. Kaká faz ali, a gente tem a confiança na faixa do Kevin, que valeria dois”, disse. Mesmo diante de um placar adverso expressivo, Velho Vamp garantiu que a comissão técnica nunca deixou de acreditar na reação, lembrando das particularidades do formato da Kings League. “Então assim, a todo momento no banco a gente acreditava, porque a gente sabe como a Kings é. Um gol valendo dois ali, um matchball aqui”, destacou.

Catar muito forte na Kings League O coordenador também reconheceu a qualidade do adversário. Além disso, relembrou o momento em que o Catar chegou a abrir vantagem significativa, exigindo uma postura ainda mais agressiva do Brasil. “Realmente um time muito bom. Mais um gol duplo que a gente toma ali no gol, um golaço que ele fez na hora do gol duplo. E a gente vira um 6 a 2 que realmente a gente tem que tirar os homens que estão atrás, botar o time todo pra frente e Deus nos acuda”, relatou. Por fim, ele ressaltou a atuação do goleiro catari no Matchball e como erros e acertos se misturaram nos lances finais que definiram o resultado.