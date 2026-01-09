Vélez aciona Botafogo na Justiça e cobra dívida por Montoro

“O Vélez tem atualmente um processo judicial contra o Botafogo na Fifa, e o valor reivindicado já ultrapassa 1,6 milhão de dólares, incluindo parcelas, multas e juros. Depois disso, desde que o processo foi aberto na Fifa, o Botafogo pagou uma parcela. Mas, levando em conta alguns objetivos alcançados pelo jogador, os valores correspondentes estão sendo cobrados”, disse o dirigente.

Enquanto tenta resolver o transferban por causa da dívida pela contratação de Thiago Almada, o Botafogo ganhou um novo processo. Afinal, o Vélez Sarsfield, da Argentina, moveu uma ação e cobra mais de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,5 milhões) pela venda de Montoro. Em entrevista à rádio “Frecuencia Zero”, nesta quinta-feira (8), o dirigente Federico Balestrini explicou a situação.

Não é a primeira vez que o Vélez Sarsfield move uma ação contra o Botafogo. Afinal, no ano passado os argentinos acionaram o Alvinegro na Fifa cobrando o pagamento de uma das parcelas. Contudo, há mais valores referentes a bônus por metas alcançadas. Portanto, o valor total, agora, se aproxima de 3 milhões de dólares (R$ 16,2 milhões).

O Botafogo contratou Montoro em junho do ano passado, na janela de transferências para a Copa do Mundo de Clubes. O Alvinegro desembolsou 8 milhões de dólares (R$ 45,5 milhões na cotação da época) para comprar os direitos do meio-campista argentino. O jogador, de 18 anos, soma quatro gols e três assistências em 23 jogos com a camisa alvinegra.

