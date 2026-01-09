Veja curiosidades do Primavera, estreante na elite do Paulistão

Equipe de Indaiatuba chega à elite do futebol paulista em 2026 com Rafael Marques, ex-Palmeiras, como treinador, e outros rostos conhecidos / Crédito: Jogada 10

O E.C. Primavera inicia, neste sábado (10), uma das principais temporadas de sua história. Fazer parte dos 16 times que disputam a Série A1 do Campeonato Paulista. Desde a sua fundação, em 1927, com quase 100 anos de história, a equipe de Indaiatuba jamais tinha participado da elite do Campeonato Paulista. O Fantasma de Indaiatuba e estreante na Série A1 do Campeonato Paulista chega com novidades dentro e fora de campo. Veja algumas abaixo:

Rafael Marques como novo treinador O clube efetivou o ex-jogador Rafael Marques como novo técnico. Esta será a primeira oportunidade de Marques como treinador principal, após atuar como auxiliar no próprio Primavera. Em 2024, ele já havia comandado a equipe interinamente na Série A2 do Paulista em três ocasiões, com um desempenho positivo de duas vitórias e um empate. Rostos conhecidos no elenco Além de Rafael Marques, o Primavera conta com outros nomes conhecidos no elenco para a disputa do Campeonato Paulista. O clube buscou reforços com o objetivo de fazer uma boa campanha na estreia na elite. Um deles é Yuri Lima, jogador de 31 anos que já passou por equipes como Santos, Fluminense, Juventude e Mirassol, onde jogou por quase dois anos. O atleta também ganhou destaque na imprensa durante o período em que assumiu um relacionamento com a cantora Iza.

Outro nome que se destaca no elenco do Fantasma é o de Paulo Baya. O jogador que fez parte do elenco do Fluminense que chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes em 2025. O atleta passou também pelo Ceará na última temporada. O jogador, que estava emprestado nas três últimas temporadas, tem contrato até o fim de 2028 e retorna ao elenco do Primavera para a disputa da Série A1 do Paulista. Iniciativa de conscientização e proteção ambiental Além da novidade no comando técnico, o clube apresenta uma iniciativa fora das quatro linhas, focada na conscientização do público presente em seu estádio e também na proteção ambiental. Em parceria com a empresa de produtos de limpeza Klivex – que também é patrocinadora do clube e idealizadora da ação – o Primavera vai colocar em prática um projeto especial: seguir conduta dos torcedores japoneses de recolher o lixo nos estádios ao final de cada jogo, cena que se tornou comum durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Em jogos no estádio Ítalo Mário Limongi, um kit com um saco de lixo vermelho será distribuído para incentivar os próprios torcedores a manterem o estádio limpo.

Essa ação faz referência a “jogar limpo”, protegendo o meio ambiente e conscientizando a torcida sobre a limpeza das instalações. A Klivex também disponibilizará todas as lixeiras do estádio, que terão adesivos destacando a parceria entre o Primavera e a empresa. “A Klivex celebra, pelo segundo ano consecutivo, a parceria com o Primavera, agora com o clube na elite do futebol paulista. O Primavera faz parte da minha história desde a infância. Cresci acompanhando o clube, e ver um time de Indaiatuba na primeira divisão do Campeonato Estadual mais importante do Brasil é algo inédito para a cidade. Com uma torcida apaixonada, o Fantasma é, sem dúvida, o time do coração dos indaiatubanos”, celebra o diretor executivo da Klivex, Mauro Silveira. A transformação em SAF e a ressurreição do “Fantasma da Ituana” Após a transformação em SAF, em 2022, o clube passou por uma reformulação inédita em seu estádio e promete um ambiente muito mais vibrante para o torcedor na temporada de 2026. O Ítalo Mário Limongi, casa do Primavera, passa por uma ampliação para comportar até 10 mil torcedores.

Além da ampliação da capacidade, um novo sistema de iluminação será instalado, o que permitirá a realização de jogos noturnos no estádio. E, seguindo a exigência da FPF, o clube também mudou o gramado para o tipo Tahoma 31, que estará presente na Copa do Mundo em 2026. “Esse acesso representa muito mais do que uma conquista esportiva. É a consolidação de um projeto que valoriza a história do Primavera, a cidade de Indaiatuba e a nossa torcida, que sempre acreditou. Estar na elite do Paulistão é um marco e também uma grande responsabilidade”, destaca Igor Dante, presidente da SAF do E.C. Primavera.” O Primavera estreia contra o Guarani, neste sábado (10), às 18h30, no estádio Brinco de Ouro. O jogo que marcará a estreia da equipe de Indaiatuba como mandante será no dia 14 de janeiro, às 19h, contra o Mirassol.