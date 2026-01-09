Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja curiosidades do Primavera, estreante na elite do Paulistão

Equipe de Indaiatuba chega à elite do futebol paulista em 2026 com Rafael Marques, ex-Palmeiras, como treinador, e outros rostos conhecidos
O E.C. Primavera inicia, neste sábado (10), uma das principais temporadas de sua história. Fazer parte dos 16 times que disputam a Série A1 do Campeonato Paulista. Desde a sua fundação, em 1927, com quase 100 anos de história, a equipe de Indaiatuba jamais tinha participado da elite do Campeonato Paulista.

O Fantasma de Indaiatuba e estreante na Série A1 do Campeonato Paulista chega com novidades dentro e fora de campo. Veja algumas abaixo:

Rafael Marques como novo treinador

O clube efetivou o ex-jogador Rafael Marques como novo técnico. Esta será a primeira oportunidade de Marques como treinador principal, após atuar como auxiliar no próprio Primavera. Em 2024, ele já havia comandado a equipe interinamente na Série A2 do Paulista em três ocasiões, com um desempenho positivo de duas vitórias e um empate.

Rostos conhecidos no elenco

Além de Rafael Marques, o Primavera conta com outros nomes conhecidos no elenco para a disputa do Campeonato Paulista. O clube buscou reforços com o objetivo de fazer uma boa campanha na estreia na elite.

Um deles é Yuri Lima, jogador de 31 anos que já passou por equipes como Santos, Fluminense, Juventude e Mirassol, onde jogou por quase dois anos. O atleta também ganhou destaque na imprensa durante o período em que assumiu um relacionamento com a cantora Iza.

Outro nome que se destaca no elenco do Fantasma é o de Paulo Baya. O jogador que fez parte do elenco do Fluminense que chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes em 2025. O atleta passou também pelo Ceará na última temporada. O jogador, que estava emprestado nas três últimas temporadas, tem contrato até o fim de 2028 e retorna ao elenco do Primavera para a disputa da Série A1 do Paulista.

Iniciativa de conscientização e proteção ambiental

Além da novidade no comando técnico, o clube apresenta uma iniciativa fora das quatro linhas, focada na conscientização do público presente em seu estádio e também na proteção ambiental.

Em parceria com a empresa de produtos de limpeza Klivex – que também é patrocinadora do clube e idealizadora da ação – o Primavera vai colocar em prática um projeto especial: seguir conduta dos torcedores japoneses de recolher o lixo nos estádios ao final de cada jogo, cena que se tornou comum durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Em jogos no estádio Ítalo Mário Limongi, um kit com um saco de lixo vermelho será distribuído para incentivar os próprios torcedores a manterem o estádio limpo.

Essa ação faz referência a “jogar limpo”, protegendo o meio ambiente e conscientizando a torcida sobre a limpeza das instalações. A Klivex também disponibilizará todas as lixeiras do estádio, que terão adesivos destacando a parceria entre o Primavera e a empresa.

“A Klivex celebra, pelo segundo ano consecutivo, a parceria com o Primavera, agora com o clube na elite do futebol paulista. O Primavera faz parte da minha história desde a infância. Cresci acompanhando o clube, e ver um time de Indaiatuba na primeira divisão do Campeonato Estadual mais importante do Brasil é algo inédito para a cidade. Com uma torcida apaixonada, o Fantasma é, sem dúvida, o time do coração dos indaiatubanos”, celebra o diretor executivo da Klivex, Mauro Silveira.

A transformação em SAF e a ressurreição do “Fantasma da Ituana”

Após a transformação em SAF, em 2022, o clube passou por uma reformulação inédita em seu estádio e promete um ambiente muito mais vibrante para o torcedor na temporada de 2026. O Ítalo Mário Limongi, casa do Primavera, passa por uma ampliação para comportar até 10 mil torcedores.

Além da ampliação da capacidade, um novo sistema de iluminação será instalado, o que permitirá a realização de jogos noturnos no estádio. E, seguindo a exigência da FPF, o clube também mudou o gramado para o tipo Tahoma 31, que estará presente na Copa do Mundo em 2026.

“Esse acesso representa muito mais do que uma conquista esportiva. É a consolidação de um projeto que valoriza a história do Primavera, a cidade de Indaiatuba e a nossa torcida, que sempre acreditou. Estar na elite do Paulistão é um marco e também uma grande responsabilidade”, destaca Igor Dante, presidente da SAF do E.C. Primavera.”

O Primavera estreia contra o Guarani, neste sábado (10), às 18h30, no estádio Brinco de Ouro. O jogo que marcará a estreia da equipe de Indaiatuba como mandante será no dia 14 de janeiro, às 19h, contra o Mirassol.

Sobre a Klivex

Empresa situada em Indaiatuba, São Paulo (SP), a Klivex é reconhecida como o “shopping da limpeza”, oferecendo uma plataforma completa para suprir as necessidades tanto das empresas quanto dos consumidores. Além de ser um centro de soluções em higienização, a Klivex também patrocina o Esporte Clube Primavera.

