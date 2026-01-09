Vasco faz nova sondagem por meia do Juventude

O interesse do Vasco em Luís Mandaca é antigo. Afinal, em dezembro o clube já tinha feito uma sondagem após Botafogo e Fluminense procurarem informações sobre o jogador. Contudo, ainda não formalizou nenhuma proposta desde então e estuda a possibilidade.

De olho no mercado em busca de oportunidades, o Vasco fez uma nova sondagem pelo volante Luís Mandaca, do Juventude. Assim, o Cruz-Maltino procurou entender os valores de uma possível negociação e avalia se fará uma oferta pelo volante, de acordo com a “ESPN”.

Dos três interessados, apenas o Botafogo chegou a formalizar uma proposta. Entretanto, o Juventude recusou. O clube gaúcho alegou que os valores apresentados foram baixos e, por isso, não avançou na negociação.

Por causa do rebaixamento, o Juventude não deve conseguir segurar os seus principais destaques para 2026. Afinal, a necessidade de fazer caixa aumentou. Além disso, Luís Mandaca tem contrato até o fim deste ano. Ou seja, essa é a última janela possível para lucrar.

Revelado pelo Corinthians, Luís Mandaca fez boa temporada pelo Juventude, mas não conseguiu salvar o time gaúcho do rebaixamento. Ao todo, o volante fez dois gols e deu uma assistência em 31 partidas no Brasileirão.

