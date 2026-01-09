Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco faz nova sondagem por meia do Juventude

Gigante da Colina avalia formalizar proposta pelo jogador
De olho no mercado em busca de oportunidades, o Vasco fez uma nova sondagem pelo volante Luís Mandaca, do Juventude. Assim, o Cruz-Maltino procurou entender os valores de uma possível negociação e avalia se fará uma oferta pelo volante, de acordo com a “ESPN”.

O interesse do Vasco em Luís Mandaca é antigo. Afinal, em dezembro o clube já tinha feito uma sondagem após Botafogo e Fluminense procurarem informações sobre o jogador. Contudo, ainda não formalizou nenhuma proposta desde então e estuda a possibilidade.

Dos três interessados, apenas o Botafogo chegou a formalizar uma proposta. Entretanto, o Juventude recusou. O clube gaúcho alegou que os valores apresentados foram baixos e, por isso, não avançou na negociação.

Por causa do rebaixamento, o Juventude não deve conseguir segurar os seus principais destaques para 2026. Afinal, a necessidade de fazer caixa aumentou. Além disso, Luís Mandaca tem contrato até o fim deste ano. Ou seja, essa é a última janela possível para lucrar.

Revelado pelo Corinthians, Luís Mandaca fez boa temporada pelo Juventude, mas não conseguiu salvar o time gaúcho do rebaixamento. Ao todo, o volante fez dois gols e deu uma assistência em 31 partidas no Brasileirão.

