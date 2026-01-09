Torcida do Botafogo troca Freitas por Jefferson em bandeirão de ídolos

Jefferson soma duas passagens pelo Botafogo. A primeira, de 2003 a 2005. A segunda, a mais marcante, de 2009 a 2018. Ele, aliás, se aposentou no Mais Tradicional e não saiu do clube quando tinha proposta, inclusive, para jogar na Europa. O ex-goleiro conquistou três vezes o Carioca pelo clube (2010, 2013 e 2018).

O “Movimento Ninguém Ama Como A Gente” atendeu à torcida do Botafogo e anunciou, nesta quinta-feira (8), a retirada do volante Freitas no bandeirão de ídolos do Glorioso. No lugar do ex-capitão alvinegro entra o ex-goleiro Jefferson, um verdadeiro ídolo do clube e estandarte da Estrela Solitária.

Com 457 jogos, Jefferson é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo, ao lado do ex-zagueiro Waltencir, um xerife nos anos 60 e 70.

Freitas, por sua vez, foi o capitão nos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024. No entanto, ao fim de 2025, ele fez juras de amor ao clube e, 20 dias depois, pediu para trocar o Botafogo pelo Palmeiras, um dos grandes antagonistas do Mais Tradicional em seu período de SAF.

A enquete sobre Freitas teve cerca de 33 mil votos. Sendo assim, 81,2% do eleitorado votaram pela retirada do jogador palestrino. Em seguida, mais de 85% dos torcedores se manifestaram a favor da inclusão de outro jogador no espaço do volante. Jefferson ganhou com 87,2%.

O bandeirão reúne a nata da história do Botafogo: Nilton Santos, Garrincha, Jairzinho, Didi, Carlito Rocha, Quarentinha, Túlio Maravilha, Gerson, Amarildo, Heleno de Freitas e Luiz Henrique.