Taubaté x Botafogo, pela Copinha: onde assistir

Equipes fazem confronto neste sábado (10), às 19h, no Joaquim de Moraes Filho, pela terceira rodada do Grupo 22 do torneio / Crédito: Jogada 10

Taubaté-SP e Botafogo jogam a partir das 19h deste sábado (10), pela terceira e última rodada da fase de classificação do Grupo 22 da Copinha, maior competição de base do futebol brasileiro. A partida será no Estádio Joaquim de Moraes Filho. O Glorioso venceu as duas primeiras partidas, porém ainda não está classificado. Depende de um simples empate contra o Taubaté. Se perder, torce para que o Águia de Marabá, do Pará, não vença o Estrela de Março, da Bahia. Onde assistir A partida entre Botafogo e Taubaté, pela terceira rodada da primeira fase da Copinha, terá a transmissão do XSports.

Panorama Se os resultados forem adversos, os cariocas não estarão eliminados de forma direta. A definição, neste caso, iria para os saldos de gols, gols marcados ou até cartões vermelhos e amarelos. Os últimos dois critérios de desempate são, pela ordem, confronto direto, em caso de apenas duas equipes, e sorteio. O anfitrião Taubaté soma três pontos, mesma campanha do Águia de Marabá. Se bater o Botafogo, precisa que os rivais paraenses não vençam o Estrela de Março ou, se vencerem, que não desconte o saldo de gols. Os paulistas, aliás, têm um gol de saldo e o rival está zerado. Escalações TAUBATÉ: Lucas, Arthur, Gabriel, Fillipy e Affini; Chico, Léo Moura e Gustavo; Caio Matheus, Ryan e Ygor. Técnico: Diego Paulista. BOTAFOGO: Rhyan Luca; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Lucas Camilo e Caio Valle; Felipe Januário, Arthur Izaque e Kauan Toledo. Técnico: Rodrigo Bellão.