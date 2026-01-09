Taubaté x Botafogo, pela Copinha: onde assistir

Taubaté x Botafogo, pela Copinha: onde assistirEquipes fazem confronto neste sábado (10), às 19h, no Joaquim de Moraes Filho, pela terceira rodada do Grupo 22 do torneio
Taubaté-SP e Botafogo jogam a partir das 19h deste sábado (10), pela terceira e última rodada da fase de classificação do Grupo 22 da Copinha, maior competição de base do futebol brasileiro. A partida será no Estádio Joaquim de Moraes Filho. O Glorioso venceu as duas primeiras partidas, porém ainda não está classificado. Depende de um simples empate contra o Taubaté. Se perder, torce para que o Águia de Marabá, do Pará, não vença o Estrela de Março, da Bahia.
Onde assistir
A partida entre Botafogo e Taubaté, pela terceira rodada da primeira fase da Copinha, terá a transmissão do XSports.
Panorama
Se os resultados forem adversos, os cariocas não estarão eliminados de forma direta. A definição, neste caso, iria para os saldos de gols, gols marcados ou até cartões vermelhos e amarelos. Os últimos dois critérios de desempate são, pela ordem, confronto direto, em caso de apenas duas equipes, e sorteio.
O anfitrião Taubaté soma três pontos, mesma campanha do Águia de Marabá. Se bater o Botafogo, precisa que os rivais paraenses não vençam o Estrela de Março ou, se vencerem, que não desconte o saldo de gols. Os paulistas, aliás, têm um gol de saldo e o rival está zerado.
Escalações
TAUBATÉ: Lucas, Arthur, Gabriel, Fillipy e Affini; Chico, Léo Moura e Gustavo; Caio Matheus, Ryan e Ygor. Técnico: Diego Paulista.
BOTAFOGO: Rhyan Luca; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Lucas Camilo e Caio Valle; Felipe Januário, Arthur Izaque e Kauan Toledo. Técnico: Rodrigo Bellão.
Regulamento da Copinha-2026
A Copinha, aliás, tem sete fases, sendo a primeira de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times têm divisão em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, eles jogarão entre si dentro do grupo em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser em mata-mata, até a final, que será disputada no dia 25.
