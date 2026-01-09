Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saúl passa por cirurgia para corrigir problema no calcanhar

Procedimento realizado pelo médico holandês Niek van Dijk foi considerado um sucesso
A temporada nem começou, mas o Flamengo já tem um desfalque. Afinal, o meia Saúl passou por um procedimento cirúrgico para corrigir um problema no calcanhar e pode ficar fora de combate por até alguns meses. A cirurgia foi realizada na Espanha pelo médico holandês Niek van Dijk e foi um sucesso.

O meio-campista, agora, inicia o processo de recuperação. Inicialmente, ele ficará na Espanha com a família. Depois, está previsto concluir o tratamento no Brasil. Contudo, isso só vai acontecer quando for liberado pelo médico, um dos principais especialista do mundo para esse tipo de cirurgia.

O Flamengo, por sua vez, acompanha a situação, mesmo de longe. O Rubro-Negro não divulgou a previsão para apresentação de Saúl e nem o tempo de recuperação para voltar a ficar à disposição do técnico Filipe Luís. Contudo, informou que o médico do clube, Fernando Sassaki, “manteve contato com o profissional responsável e com o atleta”.

Saúl conviveu com dores no calcanhar esquerdo nos últimos três meses. Assim, teve o desempenho prejudicado e recebeu poucas chances com o técnico Filipe Luís. No final da temporada, recebeu duas opções de tratamento: o convencional, que demoraria mais tempo e não havia a garantia de melhora, e o procedimento cirúrgico, para retirar um osso que estava pressionando o tendão de Aquiles.

