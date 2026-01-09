Saúl passa por cirurgia para corrigir problema no calcanhar

O meio-campista, agora, inicia o processo de recuperação. Inicialmente, ele ficará na Espanha com a família. Depois, está previsto concluir o tratamento no Brasil. Contudo, isso só vai acontecer quando for liberado pelo médico, um dos principais especialista do mundo para esse tipo de cirurgia.

A temporada nem começou, mas o Flamengo já tem um desfalque. Afinal, o meia Saúl passou por um procedimento cirúrgico para corrigir um problema no calcanhar e pode ficar fora de combate por até alguns meses. A cirurgia foi realizada na Espanha pelo médico holandês Niek van Dijk e foi um sucesso.

O Flamengo, por sua vez, acompanha a situação, mesmo de longe. O Rubro-Negro não divulgou a previsão para apresentação de Saúl e nem o tempo de recuperação para voltar a ficar à disposição do técnico Filipe Luís. Contudo, informou que o médico do clube, Fernando Sassaki, “manteve contato com o profissional responsável e com o atleta”.

Saúl conviveu com dores no calcanhar esquerdo nos últimos três meses. Assim, teve o desempenho prejudicado e recebeu poucas chances com o técnico Filipe Luís. No final da temporada, recebeu duas opções de tratamento: o convencional, que demoraria mais tempo e não havia a garantia de melhora, e o procedimento cirúrgico, para retirar um osso que estava pressionando o tendão de Aquiles.

