São Carlense x Santos: onde assistir ao jogo da Copinha

Equipes se enfrentam na última rodada do Grupo 16 da Copinha / Crédito: Jogada 10

Pela última rodada do Grupo 16 da Copinha, Santos e São Carlense medem forças neste sábado. No Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, os donos da casa recebem o Peixe – que já está classificado – às 11h da manhã (horário de Brasília), deste dia 10 de janeiro. Onde assistir O duelo entre São Carlense e Santos será transmitido de forma exclusiva do canal XSports.

Como chega o São Carlense Após dois empates com União Cacoalense e Real Brasília nas primeiras rodadas, o Grêmio São Carlense entra em campo neste sábado para buscar a classificação para a segunda fase da Copinha. Uma vitória simples diante do Santos garante a vaga para os mandantes da sede do grupo. A equipe pode se classificar até mesmo com um empate, desde que o duelo entre União Cacoalense e Real Brasília também termine em um empate.