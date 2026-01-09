Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Carlense x Santos: onde assistir ao jogo da Copinha

Equipes se enfrentam na última rodada do Grupo 16 da Copinha
Pela última rodada do Grupo 16 da Copinha, Santos e São Carlense medem forças neste sábado. No Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, os donos da casa recebem o Peixe – que já está classificado – às 11h da manhã (horário de Brasília), deste dia 10 de janeiro.

Onde assistir

O duelo entre São Carlense e Santos será transmitido de forma exclusiva do canal XSports.

 

Como chega o São Carlense

Após dois empates com União Cacoalense e Real Brasília nas primeiras rodadas, o Grêmio São Carlense entra em campo neste sábado para buscar a classificação para a segunda fase da Copinha. Uma vitória simples diante do Santos garante a vaga para os mandantes da sede do grupo.

A equipe pode se classificar até mesmo com um empate, desde que o duelo entre União Cacoalense e Real Brasília também termine em um empate.

Como chega o Santos

O Peixe chega para o duelo deste sábado em busca de manter a invencibilidade na competição. Com duas vitórias nas primeiras rodadas, o Santos garantiu sua classificação – e a liderança do grupo – com um jogo de antecedência, e pode se dar ao luxo de preservar alguns jogadores de olho na segunda fase.

Regulamento da Copinha-2026

A Copinha, aliás, tem sete fases, sendo a primeira a de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times estão divididos em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, jogam entre si dentro do grupo, em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser disputada em sistema de mata-mata, até a final, marcada para o dia 25.

