Santos x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe inicia sua caminhada no Paulistão em partida que deve marcar a reestreia de Gabigol pelo clube

A partida pode marcar a reestreia de Gabigol com a camisa alvinegra. O jogador foi a primeira contratação anunciada pelo clube neste começo de 2026 e treinou junto com os companheiros ao longo da semana no CT Rei Pelé.

O Santos começa sua caminhada na temporada na tarde deste sábado (10), às 16h. Na Vila Belmiro, o Peixe encara o Novorizontino, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela TNT na TV fechada e pelo serviço de streaming HBO Max.

Como chega o Santos

O Peixe inicia a temporada com a expectativa de ter o seu único reforço apresentado em campo. Gabigol deve iniciar a partida entre os titulares. Já Neymar fica de fora. Afinal, o craque ainda se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo e só deve ficar à disposição no final do mês.

Como chega o Novorizontino

Depois de mais um ano lutando pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, o Tigre inicia a temporada tentando acabar com a “síndrome do quase”. A equipe promete, mais uma vez, dar trabalho aos clubes da capital. O principal destaque do time é o meia Rômulo, que se destacou no Paulistão em 2024, acabou sendo comprado pelo Palmeiras e volta ao Novorizontino por empréstimo.

SANTOS X NOVORIZONTINO

Campeonato Paulista – 1ª rodada

Data e horário: 10/1/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Lautaro Díaz, Robinho Jr. e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

NOVORIZONTINO: xx Técnico: Enderson Moreira.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Bruno Silva de Jesus

VAR: Daiane Muniz