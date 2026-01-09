Santos negocia a contratação de Michael, do Flamengo

Clube tenta repor a saída de Guilherme, vendido ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos. No entanto, prioridade segue sendo Rony, do Atlético

O Santos já tem um plano B caso a negociação com o Atlético para a contratação e Rony não dê certo. Diante do cenário de incerteza com o atacante do Galo, o Peixe iniciou as tratativas com o Flamengo por Michael. As duas diretorias já conversam para viabilizar o negócio, que ainda não possui um formato definido, de acordo com o canal do Lucas Musetti.

Nos corredores da Vila Belmiro, o Santos vê a negociação por Michael como difícil. O atacante é uma alternativa a Rony, que está nos planos do técnico Jorge Sampaoli. O clube da Baixada tenta um novo nome para substituir Guilherme, negociado com o Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

Até o momento, o Santos renovou o contrato de Neymar, uma das prioridades da comissão técnica, e contratou Gabigol, que veio do Cruzeiro por empréstimo.

Além disso, a diretoria encaminhou a contratação, também por empréstimo, do volante Gabriel Menino, do Atlético. Por outro lado, o meia Victor Hugo deixou o clube rumo ao Galo. Afinal, o Flamengo aceitou a oferta dos mineiros pelo jogador.

