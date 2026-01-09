Santos encaminha contratação de Gabriel Menino

Volante chega ao Peixe para repor possível saída de Victor Hugo, que está próximo de ser comprado pelo Atlético

O Santos encaminhou a contratação do volante Gabriel Menino, do Atlético, por empréstimo até o final da temporada. O Alvinegro ainda terá uma cláusula de opção de compra no final do contrato. O jogador chega ao Peixe como uma reposição imediata para a possível saída de Victor Hugo, que deve ser adquirido pelo Galo.

Diante do cenário, o Santos procurou o clube mineiro para tentar a liberação de Menino para preencher uma lacuna no elenco. O Galo, por sua vez, não hesitou em emprestar o volante ao Alvinegro Praiano.