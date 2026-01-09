Reserva e caro: por que o Vasco admite ouvir propostas por Vegetti?Artilheiro perdeu espaço com Diniz e tem um dos maiores salários do elenco; clube não forçará saída, mas aceita negociar para aliviar folha
A sondagem do Cerro Porteño por Pablo Vegetti trouxe à tona uma discussão interna importante em São Januário sobre o futuro do centroavante. Embora trate o argentino como ídolo e peça fundamental de liderança, a diretoria do Vasco adota uma postura pragmática: não vai forçar a saída do jogador, mas admite parar para ouvir e negociar caso uma proposta oficial vantajosa chegue à mesa.
Dois fatores principais sustentam essa abertura ao mercado. O primeiro é financeiro: Vegetti possui um dos maiores salários do atual elenco. O segundo é técnico: apesar de ter sido o artilheiro do time em 2025 com 27 gols, o “Pirata” terminou a temporada como reserva sob o comando de Fernando Diniz. O treinador, inclusive, já solicitou a contratação de um atacante com mais mobilidade para encaixar em seu modelo de jogo.
Sondagem a Vegetti e força nos bastidores
O diretor do Cerro Porteño, Enrique Biedermann, confirmou que o interesse é real, mas classificou a negociação como “difícil” por se tratar de um ídolo cruz-maltino. Além dos paraguaios, o futebol brasileiro também observa a situação. Segundo o jornalista paraguaio Bruno Pont, o Internacional entrou na disputa e teria igualado a oferta do Cerro, acenando inclusive com um salário superior ao que o atacante recebe hoje no Rio de Janeiro.
Apesar do assédio, o Vasco blinda a relação com o atleta internamente. A gestão entende a relevância de Vegetti nos bastidores, onde ele exerce forte liderança e costuma motivar o grupo com discursos antes de jogos decisivos. Mesmo no banco, a relação com Diniz segue positiva e sem relatos de insatisfação.
