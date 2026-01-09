Reserva e caro: por que o Vasco admite ouvir propostas por Vegetti?

Artilheiro perdeu espaço com Diniz e tem um dos maiores salários do elenco; clube não forçará saída, mas aceita negociar para aliviar folha / Crédito: Jogada 10

A sondagem do Cerro Porteño por Pablo Vegetti trouxe à tona uma discussão interna importante em São Januário sobre o futuro do centroavante. Embora trate o argentino como ídolo e peça fundamental de liderança, a diretoria do Vasco adota uma postura pragmática: não vai forçar a saída do jogador, mas admite parar para ouvir e negociar caso uma proposta oficial vantajosa chegue à mesa. Dois fatores principais sustentam essa abertura ao mercado. O primeiro é financeiro: Vegetti possui um dos maiores salários do atual elenco. O segundo é técnico: apesar de ter sido o artilheiro do time em 2025 com 27 gols, o “Pirata” terminou a temporada como reserva sob o comando de Fernando Diniz. O treinador, inclusive, já solicitou a contratação de um atacante com mais mobilidade para encaixar em seu modelo de jogo.