Reforço do Vasco, Saldivia chega ao Rio nesta noite; veja detalhes da negociação

Zagueiro vai assinar com o Cruz-Maltino até 2028, podendo renovar por mais um. Clube comprou 55% dos direitos econômicos do atleta / Crédito: Jogada 10

Depois de uma novela que se arrastou por semanas, o Vasco fechou a contratação do zagueiro Alan Saldivia junto ao Colo-Colo. O jogador inclusive já está a caminho do Brasil com chegada prevista ao Rio de Janeiro no final da noite. O Vasco acertou a compra de 55% dos direitos econômicos de Saldivia e pagará ao Colo-Colo 1,2 milhão de dólares (R$ 6,4 milhões) de forma parcelada. O contrato prevê a aquisição de mais uma porcentagem no futuro. O zagueiro vai firmar vínculo com o clube até 2028, podendo renovar por mais um.