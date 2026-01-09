Reforço do Vasco, Saldivia chega ao Rio nesta noite; veja detalhes da negociação

Reforço do Vasco, Saldivia chega ao Rio nesta noite; veja detalhes da negociaçãoZagueiro vai assinar com o Cruz-Maltino até 2028, podendo renovar por mais um. Clube comprou 55% dos direitos econômicos do atleta
Depois de uma novela que se arrastou por semanas, o Vasco fechou a contratação do zagueiro Alan Saldivia junto ao Colo-Colo. O jogador inclusive já está a caminho do Brasil com chegada prevista ao Rio de Janeiro no final da noite.
O Vasco acertou a compra de 55% dos direitos econômicos de Saldivia e pagará ao Colo-Colo 1,2 milhão de dólares (R$ 6,4 milhões) de forma parcelada. O contrato prevê a aquisição de mais uma porcentagem no futuro. O zagueiro vai firmar vínculo com o clube até 2028, podendo renovar por mais um.
Saldivia foi um aliado importante do Vasco na negociação. O zagueiro demonstrou muito interesse em jogar no Cruz-Maltino e isso foi determinante para o Colo-Colo aceitar a proposta. A contratação do jogador tem como grande entusiasta o técnico Fernando Diniz que aprecia muito o futebol do atleta.
Uruguaio nascido em Rivera, Saldivia foi revelado pelo Defensor Sporting e foi contratado pelo Colo-Colo em 2022. No clube chileno disputou 94 partidas nas últimas três temporadas. O zagueiro chega para suprir as saídas de Lucas Oliveira e Maurício Lemos. O Vasco conta em seu elenco com Cuesta, Robert Renan, Lucas Freitas e Lyncon na posição.