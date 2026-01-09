Real Soccer x São Paulo: onde assistir ao jogo da Copinha

Real Soccer x São Paulo: onde assistir ao jogo da CopinhaClassificado de forma antecipada, Tricolor encerra a fase de grupos neste sábado
A última rodada do Grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior reserva um duelo de paulistas. Neste sábado, o São Paulo – já classificado de forma antecipada – enfrenta o Real Soccer – que ainda sonha com a vaga – às 18h30 (horário de Brasília), pela 3ª rodada da fase de grupos da Copinha.
Onde assistir
O duelo entre Real Soccer e São Paulo será transmitido pelo YouTube da CazéTV.
Como chega o Real Soccer
Após perder para o Maruinense e empatar com o Independente-AP, o Real Soccer chega na última rodada jogando a vida pela classificação. Contudo, a equipe paulista precisa vencer o São Paulo e torcer para que o Maruinense não vença o Independente no outro jogo do grupo, que acontece às 16h15. Ou seja, o Real Soccer pode iniciar a partida já sem chances de avançar para a segunda fase da Copinha.
Como chega o São Paulo
O São Paulo – já classificado – chega para esta rodada final com a tranquilidade de poder empatar para garantir a primeira colocação do Grupo 19. O Tricolor venceu o Maruinense e o Independente-AP nas primeiras rodadas, ambos por 2 a 0, e pode avançar para a segunda fase sem levar gols.
Regulamento da Copinha-2026
A Copinha, aliás, tem sete fases, sendo a primeira a de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times estão divididos em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, jogam entre si dentro do grupo, em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser disputada em sistema de mata-mata, até a final, marcada para o dia 25.