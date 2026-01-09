Portuguesa x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão começa 2026 com o Clássico das Colônias tentando deixar para trás o 2025 sem conquistas

Com apenas uma semana de preparação, o Palmeiras terá o desafio contra a Lusa, que já trabalha com foco no Paulistão desde novembro. Inclusive, o fato rendeu críticas de Abel Ferreira, em sua primeira entrevista coletiva no ano.

Depois de um 2025 complicado , o Palmeiras começa 2026 tentando encontrar novos ares na nova temporada. Na noite deste sábado (10), às 20h30, o Verdão visita a Portuguesa, no Canindé, em um duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir

A partida será transmitida na Record na TV aberta e pela CazéTV no YouTube.

Como chega a Portuguesa

A Lusa vai para o duelo tentando fazer valer os meses de preparação que teve antes do início da competição. O time comandado por Fábio Matias tem como principal destaque o meia Gabriel Pires, que tem passagens por Botafogo e Fluminense.

Como chega o Palmeiras

Com pouco tempo de preparação, o Verdão deve ter o seu primeiro reforço à disposição para a estreia. Marlon Freitas já treinou ao longo da semana e deve começar como titular. Outra novidade é Weverton, que está recuperado de lesão e disputa posição com Carlos Miguel. Por outro lado, Abel Ferreira ainda não conta com Lucas Evangelista, Paulinho e Felipe Anderson.

PORTUGUESA X PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 1ª rodada

Data e horário: 10/1/2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)

PORTUGUES: João Paulo (Eduardo); Sciencia, Biazus, Gustavo Henrique e Lucas Hipólito; Gabriel Pires, Hudson, Guilherme Portuga e Marcelo Freitas; Igor Torres e Lohan. Técnico: Fábio Matias.

PALMEIRAS: Weverton (Carlos Miguel); Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas, Maurício (Facundo Torres) e Andreas Pereira; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Enderson Emanoel Turbiani da Silva

VAR: Vinicius Furlan