Polícia pede explicações ao São Paulo sobre saques milionários das contas do clube

Os saques das contas estão sendo investigados em um inquérito da Polícia Civil com base em relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). A defesa do São Paulo deve apresentar uma prestação de contas para justificar os saques dos R$ 11 milhões.

A Polícia Civil pediu explicações ao São Paulo sobre os 35 saques em dinheiro feitos nas contas do clube , que totalizaram R$ 11 milhões. As ações aconteceram entre setembro de 2021 e novembro de 2025.

De acordo com o documento do Coaf, as operações ocorreram em contas mantidas pelo clube no Bradesco e no Banco Rendimento, sendo 33 no primeiro e duas no segundo. O documento, porém, não informa o destino dos valores retirados. Em 2021, o clube retirou R$ 1,5 milhão em sete operações. Em 2022, houve seis saques que somaram R$ 1,2 milhão.

Na sequência, em 2023, o clube realizou seis retiradas que totalizaram R$ 1,4 milhão. Em 2024, contudo, o volume aumentou para R$ 5,2 milhões, distribuídos em 11 operações. Em 2025, até 25 de novembro, ocorreram cinco saques que alcançaram R$ 1,7 milhão.

Diretoria se defende

O relatório indica, portanto, que os dois primeiros saques, em 2021, partiram de ações diretas de um funcionário do clube. Depois disso, porém, o São Paulo passou a utilizar uma empresa de transporte de valores em 28 operações. A investigação avalia se a mudança buscou dificultar a identificação dos responsáveis.