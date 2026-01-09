Palmeiras x Remo: onde assistir ao jogo da Copinha

.De olho na classificação para a segunda fase da Copinha, dois gigantes do futebol brasileiro se enfrentam neste final de semana. Na manhã de domingo, às 11h (horário de Brasília), Palmeiras e Remo entram em campo em busca da fase no mata-mata da competição mais famosa das categorias de base.

Como chega o Palmeiras

Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas da Copinha, o Palmeiras precisa apenas de um empate para garantir sua classificação. O Verdãozinho vem embalado após aplicar uma goleada de 9 a 0 no Batalhão-TO, e desponta como um dos principais favoritos para o título da Copinha.

Como chega o Remo

Depois de vencer o Batalhão, mas ser derrotado pelo Monte Roraima, o Remo chega na rodada final da fase de grupos precisando vencer o Palmeiras para avançar. O Leão está na terceira colocação do Grupo 27, empatado em pontos e em saldo de gols com o Monte Roraima, mas atrás no critério de gols marcados. Por isso, a equipe não apenas precisa vencer o Palmeiras, como também torcer para um tropeço da equipe do norte do país.

Regulamento da Copinha-2026

A Copinha, aliás, tem sete fases, sendo a primeira a de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times estão divididos em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, jogam entre si dentro do grupo, em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser disputada em sistema de mata-mata, até a final, marcada para o dia 25.