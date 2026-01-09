Palmeiras negocia contratação de Almada, do Atlético de Madrid

Verdão avalia negócio e adota cautela por alta pedida do clube espanhol pelo argentino, que se destacou no Botafogo em 2024

A cúpula palmeirense avalia negócio, além do valor de transfer tem a questão salarial do jogador. Outra questão interna discutida no Palmeiras é saber se o atleta topa voltar para América do Sul. O Atlético de Madrid, aliás, estipula o valor de 20 milhões de euros (R$ 125,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Depois de abrir conversas para contratar Jhon Arias, ex-Fluminense , o Palmeiras também tem interesse em fechar a contratação do meia-atacante Thiago Almada, do Atlético de Madrid e ex-Botafogo. O jogador argentino foi colocado no mercado por falta de oportunidades no clube espanhol. A informação inicial é do jornalista argentino Gastón Edul.

Além do Palmeiras, o Grêmio também entrou em contato para saber a possibilidade de contratar Almada. Diferente do Palmeiras, o Tricolor Gaúcho tenta viabilizar um contratação por empréstimo, porém dificilmente pode acontecer isso.

Na atual temporada, Thiago Almada disputou 16 dos 26 jogos do Atlético de Madrid. Recentemente, perdeu espaço para nomes como Baena e Nico González, além de Giuliano Simeone, filho do técnico Diego Simeone. Assim, o clube espanhol entende que não é bom ter um jogador com potencial sem receber oportunidades e vê uma boa possibilidade de lucrar.

Thiago Almada gerou observação por clubes do futebol inglês, mas ainda não recebeu nenhuma proposta. A expectativa, no entanto, é que as ofertas apareçam nos próximos dias. Revelado no Vélez Sarsfield, da Argentina, o jogador de 24 anos já teve passagens pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, além do Botafogo, em 2024. No Atlético de Madrid, soma dois gols e uma assistência em 16 jogos.