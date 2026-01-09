Palmeiras abre conversas para contratar Arias, ex-Fluminense

Verdão inicia negociação e tem a intenção de medir esforços para poder contar com meia-atacante na temporada 2026 / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras negocia a contratação de Jhon Arias, ex-Fluminense e que atualmente está no Wolverhampton, da Inglaterra. As conversas entre o Verdão e o colombiano ainda são embrionárias, mas o clube paulista pretende fazer esforços para contratá-lo. A informação é do “ge”. Jhon Arias, aliás, é um desejo antigo do Palmeiras, que já havia tentado sua contratação no começo do ano passado. No entanto, não conseguiu tirá-lo do Fluminense. Ele acabou se transferindo para a Europa no meio da temporada para seguir seu sonho.

No clube inglês, porém, Arias vive um momento de turbulência com a equipe, última colocada do Campeonato Inglês. Os Wolves somam apenas sete pontos em 21 jogos disputados. O colombiano disputou 22 partidas pelo clube (15 como titular) e anotou seu primeiro clube somente na última rodada da Premier League. Prioridade é o Flu? Em recente entrevista, Arias destacou que o Fluminense será sempre a prioridade em caso de uma possível volta ao futebol brasileiro. Além disso, destacou que seu foco atual é defender o Wolverhampton. “Sempre é o Fluminense. É um clube que eu e minha família temos carinho, consideramos nossa casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense, do clube”, disse à TNT Sports. “Meu momento é aqui. Meu presente está aqui (no Wolverhampton), então estou 100% focado em fazer coisas boas aqui, fazer o melhor, porque sei o jogador que sou e o que posso fazer”, destacou.