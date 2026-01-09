Neymar faz cobrança ao Brasil após drama na Kings League: ”Não pode sofrer”Presente na Trident Arena, camisa 10 do Santos vibra com a vitória por 7 a 6, mas pede menos sofrimento à Seleção Brasileira
A Seleção Brasileira conquistou uma vitória decisiva sobre o Catar nesta quinta-feira (08/1), na Trident Arena, pela segunda rodada da Kings League Nations. Depois de encerrar o tempo regulamentar em desvantagem, o Brasil protagonizou uma virada histórica no Matchball e venceu por 7 a 6, resultado que mantém a equipe viva na briga por uma vaga na próxima fase. Contudo, o triunfo teve uma chamada de atenção do craque Neymar.
Presente na arena e acompanhando a partida de perto, o craque vibrou intensamente com a reação brasileira. Contudo, também fez cobranças durante uma live realizada no local. Na opinião do astro, o Brasil não pode sofrer tanto para vencer uma partida na competição.
“Pô, na moral, essa Seleção aqui, a gente não pode ficar sofrendo esses jogos não. Todo respeito. Não, olha aqui, olha aqui, ó. Andreas, Lipão, Kelvin, Dedo, o mago. Fora o resto que tá lá. Não podemos sofrer. Não dá, a gente não pode sofrer”, disse Neymar, em tom de desabafo após a vitória.
Assim, com o resultado, o Brasil subiu para a segunda colocação do Grupo D, ficando atrás apenas da Espanha, que lidera a chave com duas vitórias. Aliás, a definição do futuro brasileiro na Kings League Nations acontecerá no próximo domingo (11), às 18h, quando a seleção enfrenta o Peru no último compromisso da fase de grupos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.