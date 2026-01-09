Neymar faz cobrança ao Brasil após drama na Kings League: ”Não pode sofrer”

Presente na Trident Arena, camisa 10 do Santos vibra com a vitória por 7 a 6, mas pede menos sofrimento à Seleção Brasileira / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira conquistou uma vitória decisiva sobre o Catar nesta quinta-feira (08/1), na Trident Arena, pela segunda rodada da Kings League Nations. Depois de encerrar o tempo regulamentar em desvantagem, o Brasil protagonizou uma virada histórica no Matchball e venceu por 7 a 6, resultado que mantém a equipe viva na briga por uma vaga na próxima fase. Contudo, o triunfo teve uma chamada de atenção do craque Neymar. Presente na arena e acompanhando a partida de perto, o craque vibrou intensamente com a reação brasileira. Contudo, também fez cobranças durante uma live realizada no local. Na opinião do astro, o Brasil não pode sofrer tanto para vencer uma partida na competição.