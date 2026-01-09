Morre aos 81 anos o jornalista Iata Anderson, o “Amigo do Rei”

Um dos nomes mais influentes da crônica esportiva nos anos 1970 e 1980, ele estava internado há uma semana por causa de uma pneumonia

Morreu na noite de quinta-feira (8), aos 81 anos, o jornalista e radialista Iata Anderson. Ele estava internado há mais de uma semana no Hospital Badim, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, e não resistiu a complicações de uma pneumonia. A despedida será realizada em uma cerimônia de cremação na tarde desta sexta-feira (9), no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio.

Nascido em Cajazeiras, na Paraíba, Anderson iniciou sua trajetória no jornalismo em 1970 na Super Rádio Tupi, onde atuou primeiramente como plantonista. Ao longo de décadas, ele passou pelas principais emissoras do país, incluindo Rádio Globo, Rádio Tamoio, TV Globo e TV Manchete, além de exercer função na assessoria de imprensa do Flamengo.