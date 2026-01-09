Mercado da bola: Santos avança por Menino, Wesley na mira do City e Chico da Costa no Cruzeiro são novidades desta sexta (9)

Jogador do Atlético vai vestir camisa do Peixe, lateral-direito chama atenção de clube inglês, atacante reforça o Celeste e muito mais / Crédito: Jogada 10

Depois do destaque de Gerson nas últimas horas, o mercado da bola segue em movimento nesta sexta-feira (9). O Santos encaminhou a contratação de Gabriel Menino, do Atlético-MG. O lateral-direito Wesley, ex-Flamengo, chamou atenção do Manchester City e tem chance de disputar a Premier League. Enquanto isso o Cruzeiro, que em breve vai anunciar o volante ex-Zenit, anunciou o atacante Chico da Costa. Quer ficar por dentro? Veja o resumo das primeiras novidades do dia do mercado no Jogada10! Partiu, Vila! O Santos encaminhou a contratação do volante Gabriel Menino, do Atlético, por empréstimo até o final da temporada. O Alvinegro ainda terá uma cláusula de opção de compra no final do contrato. O jogador chega ao Peixe como uma reposição imediata para a possível saída de Victor Hugo, que deve ser adquirido pelo Galo.

Wesley na mira da Premier League Determinado a fortalecer ainda mais o elenco para a sequência da temporada, o Manchester City mantém atenção redobrada ao mercado europeu e, nesse contexto, passou a monitorar o lateral-direito Wesley, brasileiro de 22 anos que vem se destacando com a camisa da Roma. Projetado pelo Flamengo, o jogador rapidamente ganhou espaço no futebol italiano e, por isso, entrou no radar do clube comandado por Pep Guardiola. Oficial O Cruzeiro oficializou, nesta sexta-feira (9), a contratação do atacante Chico da Costa, que estava no Mirassol. O clube celeste chegou a um acordo permanente com o Cerro Porteño, que tinha os direitos ecnômicos do atleta. O vínculo de Chico com a Raposa é válido até o fim de 2027. Além disso, o Cruzeiro está perto de anunciar o volante Gerson, que já chegou a Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube celeste. É a maior contratação do futebol brasileiro. Próximo do anúncio O zagueiro Gabriel Paulista desembarcou em São Paulo na manhã desta sexta-feira (09) para realizar exames médicos para fechar com o Corinthians. As atividades acontecem ainda nesta sexta e, caso seja aprovado, o jogador assinará com o Timão por duas temporadas. O jogador, aliás, rescindiu o contrato com o Besiktas e chega sem custos ao Corinthians. Inclusive, o jogador, torcedor declarado do Timão, abriu mão dos valores que tinha a receber do ex-clube para fechar com o time do coração.

Mandaca no Vasco? De olho no mercado em busca de oportunidades, o Vasco fez uma nova sondagem pelo volante Luís Mandaca, do Juventude. Assim, o Cruz-Maltino procurou entender os valores de uma possível negociação e avalia se fará uma oferta pelo volante, de acordo com a “ESPN”. O interesse do Vasco em Luís Mandaca é antigo. Afinal, em dezembro o clube já tinha feito uma sondagem após Botafogo e Fluminense procurarem informações sobre o jogador. Contudo, ainda não formalizou nenhuma proposta desde então e estuda a possibilidade. De saída A relação entre Lucas Lima e o Sport caminha para um desfecho de separação. O meia comunicou à diretoria rubro-negra nesta quinta-feira (8) que rejeita a segunda proposta apresentada para a redução de seus salários e manifestou o desejo expresso de não continuar no clube para a temporada 2026. O impasse financeiro arrasta-se há dias, desde que o jogador recusou uma primeira investida no dia 30, a qual previa um corte de 50% em seus vencimentos. Vale lembrar que o atleta recebia mais de R$ 400 mil no ano passado.

