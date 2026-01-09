Mercado da bola: Palmeiras mira dupla gringa e Yuri Alberto negociável são destaques desta sexta (9)

Verdão busca Arias e Almada, Corinthians estipula valor para negociar atacante, Galo acerta com equatoriano... Veja mais novidades / Crédito: Jogada 10

O mercado da bola segue pulsando nesta sexta-feira (9). Principal destaque é o Palmeiras, que se mobiliza para contratar Jhon Arias, ex-Fluminense, e Thiago Almanda, com passagem pelo Botafogo. Ambos caíram nas graças dos clubes cariocas e seriam uma “bomba”. Além disso, o Corinthians estipulou um valor mínimo para negociar o atacante Yuri Alberto. Internacional e Atlético também fecharam com novos reforços. O Jogada10 traz mais novidades. Palmeiras chega forte O Palmeiras pode desembolsar uma grana alta para fazer contratações de peso. A diretoria alviverde, afinal, negocia a contratação de Jhon Arias, ex-Fluminense e que atualmente está no Wolverhampton, da Inglaterra, e de Thiago Almada, hoje no Atlético de Madrid. As conversas entre o Verdão e os clubes ainda são embrionárias, mas o clube paulista pretende fazer esforços para contratá-los para a temporada 2026.

Jhon Arias, aliás, é um desejo antigo do Palmeiras, que já havia tentado sua contratação no começo do ano passado. No entanto, não conseguiu tirá-lo do Fluminense. Ele acabou se transferindo para a Europa no meio da temporada para seguir seu sonho. Cobiçado na Itália Um dos destaques do Corinthians na temporada passada, Yuri Alberto despertou interesse de clubes da Europa. Assim, a diretoria corintiana quer assegurar ao menos 22 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões na cotação atual) somente para o clube para negociar o atacante. Recentemente, a Lazio, da Itália, apresentou uma oferta pelo Yuri Alberto no valor total de 22 milhões de euros. No entanto, a a diretoria avalia que a quantia não atende às expectativas. Inter fecha com meia do Vasco O Internacional sacramentou nesta sexta-feira (09) a contratação do meio-campista Paulinho Paula, o seu primeiro reforço para a temporada. Inclusive, o jogador já desembarcou em Porto Alegre para realizar os exames médicos e concluir os últimos ajustes antes de assinar o contrato com o Colorado. O volante chega ao clube gaúcho sem custos, já que se tornou agente livre depois do seu vínculo com o Vasco expirar no último dia de 2025. Inicialmente, o contrato com o clube gaúcho terá duração de dois anos. Lateral equatoriano chega em boa hora Em meio à novela Hulk, o Atlético age nos bastidores no mercado da bola. O Galo acertou a contratação do lateral-direito equatoriano Ángelo Preciado, que estava no Sparta Praga. De acordo com informação do “Uol”, a negociação gira em torno de 4 milhões de euros (R$ 24,9 milhões). O contrato será de quatro anos.

O acordo entre os clubes já está fechado. Preciado, portanto, deve desembarcar no Brasil neste fim de semana para iniciar o processo de exames médicos e assinatura de contrato. Victor Hugo rumo a BH Flamengo e Atlético-MG chegaram a um acordo pela negociação do volante Victor Hugo, de 21 anos. O jogador, emprestado ao Santos até julho deste ano, não seguirá no Peixe, transferindo-se em breve rumo ao Galo. O jogador ainda renderá dinheiro ao time santista. Afinal, a equipe receberá 10% da transação por uma taxa de vitrine. O valor total é de 2,5 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões no câmbio atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador. Assim, o Santos ficará com R$ 1,34 milhões. O resto da porcentagem do jovem seguirá com o clube rubro-negro. Novos ares O Santos já tem um plano B caso a negociação com o Atlético para a contratação e Rony não dê certo. Diante do cenário de incerteza com o atacante do Galo, o Peixe iniciou as tratativas com o Flamengo por Michael. As duas diretorias já conversam para viabilizar o negócio, que ainda não possui um formato definido, de acordo com o canal do Lucas Musetti.