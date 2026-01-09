Marrocos vence Camarões e avança à semifinal da Copa Africana de Nações

Marrocos é a segunda seleção garantida na semifinal da Copa Africana de Nações. Após o Senegal garantir a primeira vaga ao vencer o Mali por 1 a 0, foi a vez dos marroquinos confirmarem presença entre os quatro melhores do torneio. Nesta sexta-feira (9), a seleção derrotou Camarões por 2 a 0, com gols de Brahim Díaz e Ismael Saibari, um em cada tempo, e avançou de fase.

Com a classificação, Marrocos aguarda o vencedor do confronto entre Argélia e Nigéria para saber quem enfrentará na semifinal. Já o Senegal terá pela frente quem passar do duelo entre Egito e Costa do Marfim. Ambas as partidas acontecem neste sábado (10).

Marrocos x Camarões

Em casa, no Stade Prince Moulay Abdallah, em Rabat, a equipe comandada por Walid Regragui abriu o placar aos 26 minutos. Brahim Díaz aproveitou o rebote após uma jogada na área e finalizou de perto para marcar seu quinto gol na competição.

Camarões até tentou reagir, mas teve dificuldades para criar chances claras e pouco exigiu o goleiro Bounou ao longo da partida. Até que o triunfo marroquino foi confirmado aos 29 minutos, quando Ismael Saibari marcou de pé esquerdo após cobrança de falta pela lateral, confirmando o resultado.