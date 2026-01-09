Mansão de R$ 215 milhões de Cristiano Ronaldo está pronta

Casa de 3 mil metros quadrados em Cascais tem itens exclusivos de luxo e deve receber o jogador ao fim da carreira

A casa custou 34,5 milhões de euros. O gigantismo do projeto é tamanho que a obra durou três anos. Assim, além dos cômodos gerais, a mansão de CR7 inclui cinema privado, ginásio, campo de tênis e uma garagem subterrânea para abrigar a famosa coleção de carros do jogador português. Além disso, não poderia faltar piscina: dentro e fora da casa. Inclusive, uma passagem subterrânea permite observar as pessoas que estão usando a piscina de vidro no lado de cima.

A mansão de Cristiano Ronaldo em Cascais está pronta. O imóvel tem 3 mil metros quadrados, o equivalente à metade de um campo de futebol. São oito quartos com itens luxuosos exclusivos, como torneiras de ouro maciço, mármore italiano e um mural da Louis Vuitton, projetado sob medida para o jogador e sua mulher, Georgina.

Cristiano deve morar em Cascais ao encerrar carreira

Segundo A Bola, CR7 pretende se mudar para Cascais quando encerrar a carreira. Assim, ele escolheu uma área bastante valorizada no sul da Europa: a Quinta da Marinha. O objetivo é ter mais privacidade e conforto, mas sem isolamento total. Afinal, a mansão fica a 30 minutos de Lisboa. Da mesma forma, as praias da Cresmina e do Guincho estão a poucos minutos de carro e a zona antiga de Cascais está situada a apenas quatro quilômetros de distância.

Mas, apesar de ser bilionário, o craque português, atualmente no Al-Nassr, nem sempre consegue tudo o que quer. De acordo com o portal V+, ele queria comprar um terreno adjacente à mansão para poder expandir o seu domínio e obter ainda maior privacidade. Porém, a área pertence ao hotel The Oitavos, que fica no Parque Natural de Sintra-Cascais, com extensos terrenos que garantem a privacidade dos hóspedes e a preservação da paisagem natural. Pelo visto, o hotel quis manter esse compromisso com os clientes e não topou a oferta.

